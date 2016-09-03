В Сингапуре обнаружен мутировавший азиатский штамм вируса Зика

СИНГАПУР, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапурские эксперты обнаружили у двоих заболевших лихорадкой Зика вирус, мутировавший от штамма, который был ранее распространен в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства здравоохранения республики.

"Проведенные исследования свидетельствуют, что вирус не был завезен из Южной Америки, а имеет региональное происхождение", - отмечается в сообщении. Кроме того, "штамм вируса изменился по сравнению с тем, каким он был обнаружен в Юго-Восточной Азии ранее", - добавили в Минздраве. В ведомстве также указали, что "более детальная информация будет предоставлена исследовательской группой в самое ближайшее время".

Одновременно подтвердили еще 26 новых случая заболевания лихорадкой, таким образом общая численность инфицированных в течение недели выросла до 215 человек.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика приводит у беременных к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.