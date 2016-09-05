В Приморье прощаются с погибшим во время паводка главой регионального МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Церемония прощания с погибшим во время паводка начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковником Олегом Федюрой состоялась во Владивостоке. Сослуживцы, близкие, представители власти и жители края принесли множество цветов и венков, чтобы почтить память спасателя, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Олег Викторович Федюра для нас был олицетворением чести, доблести, уверенности, смелости, одним словом, был настоящим командиром. Всегда шел к намеченной цели, всегда думал о личном составе, и последними своими деяниями он это доказал. Выполняя служебный долг, спас всех, кто с нами был и остался там. Он всегда останется в наших сердцах настоящим мужественным человеком", - сказал начальник второго отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Сергей Чайковский.

Выразить соболезнования семье и близким Олега Федюры пришли сослуживцы, представители власти, жители края, которые тяжело переживают гибель спасателя. Люди со слезами на глазах в течение полутора часов несли венки и цветы, которыми покрыли все свободное пространство рядом с гробом.

После церемонии прощания погибшего кремируют во Владивостоке, откуда урну с прахом родственники увезут в Ростов.

Соболезнования

ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщает о множестве телеграмм с соболезнованиями, которые спасатели получают отовсюду.

"Профессионализм, ответственность, порядочность и готовность прийти на помощь. Так можно сказать об офицере МЧС России Олеге Федюре. За время своей службы он участвовал во многих спасательных операциях. На его счету сотни спасенных жизней", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"Для сотрудника МЧС, выбравшего профессию спасателя, нет ничего важнее, чем спасение жизни людей, даже ценой своей жизни. Его гибель стала большой утратой, как для Главного управления МЧС России по Приморскому краю, так и для всей системы МЧС России. В адрес Главного управления приходят письма со словами соболезнования от других ведомств и организаций, а также от жителей со всех регионов страны", - отмечается в сообщении.

Гибель

После прохождения тайфуна Олег Федюра с группой спасателей направлялся в один из наиболее пострадавших от стихийного бедствия населенный пункт Уборка Чугуевского района для оказания адресной помощи местному населению. Проезжая мост через реку Павловка, "КамАЗ" со спасателями рухнул в воду. В грузовике, помимо начальника управления, находились восемь сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Олег Федюра погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Никто из его подчиненных не пострадал.

Олег Федюра занимал должности заместителя начальника отдела инженерно-технических мероприятий Главного управления МЧС по Амурской области, Южного регионального центра МЧС России, МЧС России по Ставропольскому краю. В 2015 году он возглавил приморское управление МЧС.

Он стал единственной жертвой разрушительного паводка в Приморье.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа.

В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.