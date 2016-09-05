Минприроды России создаст на Камчатке центр по спасению редких птиц

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России намерено создать центр по спасению редких птиц на Камчатке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
"Минприроды России намерено создать Центр по спасению редких птиц на Камчатке. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе организованного Минприроды России совместно с "ВНИИ Экология" выпуска краснокнижных кречетов в дикую природу на территории Кроноцкого заповедника (Камчатский край)", - говорится в сообщении.
Накануне спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды Сергей Донской приняли участие в церемонии выпуска в дикую природу девяти краснокнижных кречетов в Кроноцком заповеднике на Камчатке .
В ноябре 2015 г. спецслужбы пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж нескольких кречетов - соколов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами. Изъятые у браконьеров птицы нуждались в ветеринарной помощи и были переданы в Русский соколиный центр "ВНИИ Экология", поддержку которому оказывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). После курса реабилитации птицы смогли восстановить силы и были доставлены в район привычного обитания, на Камчатку. Специалисты пометили их и будут следить за процессом их адаптации к местным условиям.
Кречет - самый крупный из соколов - занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Популяция кречета стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов США. В последние 20 лет доля самых популярных у браконьеров белых кречетов в популяции снизилась более чем в два раза.
На Камчатке кречет успешно сохраняется в границах особо охраняемых природных территорий - в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках. Строго охраняемые территории заповедников являются оптимальным местом для выпуска этого подвида.