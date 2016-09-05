Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды России создаст на Камчатке центр по спасению редких птиц

Общество
5 сентября, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
В последние 20 лет доля самых популярных у браконьеров белых кречетов в популяции снизилась более чем в два раза
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России намерено создать центр по спасению редких птиц на Камчатке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"Минприроды России намерено создать Центр по спасению редких птиц на Камчатке. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе организованного Минприроды России совместно с "ВНИИ Экология" выпуска краснокнижных кречетов в дикую природу на территории Кроноцкого заповедника (Камчатский край)", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Кречет
Сергей Иванов выпустил на волю девять кречетов из заповедника на Камчатке

Накануне спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды Сергей Донской приняли участие в церемонии выпуска в дикую природу девяти краснокнижных кречетов в Кроноцком заповеднике на Камчатке .

В ноябре 2015 г. спецслужбы пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж нескольких кречетов - соколов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами. Изъятые у браконьеров птицы нуждались в ветеринарной помощи и были переданы в Русский соколиный центр "ВНИИ Экология", поддержку которому оказывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). После курса реабилитации птицы смогли восстановить силы и были доставлены в район привычного обитания, на Камчатку. Специалисты пометили их и будут следить за процессом их адаптации к местным условиям.

Кречет - самый крупный из соколов - занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Популяция кречета стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов США. В последние 20 лет доля самых популярных у браконьеров белых кречетов в популяции снизилась более чем в два раза.

На Камчатке кречет успешно сохраняется в границах особо охраняемых природных территорий - в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках. Строго охраняемые территории заповедников являются оптимальным местом для выпуска этого подвида.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
2
Путин считает, что новый лидер страны должен быть "зрелым молодым человеком"
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20
6
Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией
7
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
Темы дня
Реклама