Росстат: поправки к закону о переписи населения не подразумевают введение штрафов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Поправки Росстата к закону о переписи населения, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, не содержат норматива о введении административных штрафов за отказ от участие в переписи. Об этом ТАСС сообщил представитель Росстата.
Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения, которые сделают участие в ней обязательным. По данным издания, законопроект предполагает внедрение штрафов для граждан в размере 100-300 руб. как за неучастие, так и за отказ предоставлять какие-либо сведения (кроме вопроса о национальности).
"В законопроекте ни о каких административных штрафах не говорится", - сказал представитель Росстата.
В сообщении на официальном сайте Росстата отмечается, первое изменение касается введения сбора сведений о населении в электронном виде. "Предполагается как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, так и их опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров", - отмечается в сообщении.
"Вторая новация направлена на правовое регулирование проведения микропереписи с 5-процентным охватом населения в межпереписной период, что позволит получать актуальную социально-демографическую информацию о населении страны в межпереписной период. Такая практика уже существует в нашей стране, однако на уровне закона закреплена не была. Микропереписи населения были проведены в 1985, 1994 и 2016 годах", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что законопроект был рассмотрен на заседании комиссии 22 августа 2016 года.