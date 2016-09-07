Патриарх Кирилл навестил оленеводов в селе Канчалан на Чукотке

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СЕЛО КАНЧАЛАН (Чукотский автономный округ), 7 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал новый этап православной миссии на Чукотке - он навестил оленеводческую бригаду № 1 предприятия "Канчаланский", передал им Евангелие, икону и другие подарки, а также наградил церковным орденом многодетную мать.
"В Бога здесь невозможно не верить. Но особая благодать Божия дается при крещении. Детей обязательно надо крестить", - сказал патриарх, обращаясь к хозяйке одной из яранг - Полине. У нее в семье 11 детей, и предстоятель РПЦ вручил ей церковный орден "За чадолюбие".
"Очень приятно прилететь к вам, посмотреть на ваши лица. Вы - сильные люди, а сильный человек - опора жизни, народа и государства. Буду говорить в Москве: берите пример с чукотского народа, который не боится жить в тундре, производит ценности и еще таких замечательных детей. Надо послушников сюда направлять", - отметил патриарх Кирилл и рассказал кочующим оленеводам о христианских отшельниках.
В яранге предстоятеля РПЦ угостили оленьим мясом, чаем и лепешками. Хозяева рассказали гостю о быте оленеводов и подарили национальный мяч из войлока. Патриарх Кирилл, в свою очередь, преподнес оленеводам Евангелие, детскую литературу, икону с изображением Христа, а также конфеты и полезные предметы, в частности, фонарики и бинокли. Затем гостю показали стадо, и патриарх собственноручно покормил оленя солью.
Перед отлетом предстоятель РПЦ сказал епископу Чукотскому Матфею подготовить все необходимое, чтобы крестить желающих того детей. А в ответ на просьбу оленеводов обещал прислать им фотографии на память об этой встрече.
Оленеводческая бригада № 1 предприятия "Канчаланский" расположилась в тундре примерно в 45 минутах лета на вертолете от чукотской столицы Анадыря. Поголовье оленей здесь достигает 3,3 тыс. голов, оленеводы живут в четырех ярангах.