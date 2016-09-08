Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН: более 740 млн взрослых в мире не умеют читать и писать

Общество
8 сентября, 20:56 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Около 250 млн детей в возрасте, соответствующем уровню начальных классов, не обучены основам грамоты, а еще 124 млн детей и подростков вообще не посещают занятия в школах
Материал из 1 страницы

ООН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 740 миллионов взрослых жителей планеты и около 250 млн детей не умеют читать и писать, а еще 124 млн мальчиков и девочек не посещают занятия в школах. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в связи с отмечаемым Международным днем грамотности.

Смотрите также
СМИ: в России может появиться "лингвистическая полиция"

"Более 740 млн взрослых неграмотны, в том числе 115 млн молодых людей. Две трети из них - женщины. Около 250 млн детей в возрасте, соответствующем уровню начальных классов, не обучены основам грамоты, а еще 124 млн детей и подростков вообще не посещают занятия в школах", - говорится в письменном послании генсека.

Он призвал правительства государств и компании частного сектора "объединить усилия для обеспечения всеобщей грамотности", которая является одной из 17 Целей устойчивого развития, поставленных на саммите в штаб- квартире ООН в сентябре 2015 года. По словам Пан Ги Муна, это позволит построить "мирные, справедливые, инклюзивные и устойчивые общества".

По словам генсека ООН, грамотность является краеугольным камнем в деле защиты прав человека, обеспечения равенства полов и стабильности в обществе. "Она крайне необходима для успеха наших усилий по ликвидации крайней нищеты и благополучия всех людей", - заявил административный глава всемирной организации.

Международный день грамотности был учрежден Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в ноябре 1965 года. День отмечается ежегодно с 1966 года.

В этом году тема Международного дня грамотности - "Читая прошлое, пишем будущее". 8 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась двухдневная конференция, участники которой подводят итоги международным усилиям в сфере образования за последние 50 лет. По итогам форума будут определены задачи и пути их решения на будущее. На юбилейном мероприятии в Париже также будет объявлено о создании Глобального альянса в поддержку распространения грамотности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира
4
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
5
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
6
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ
7
"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ
Темы дня
Реклама