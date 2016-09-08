Генсек ООН: более 740 млн взрослых в мире не умеют читать и писать

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ООН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 740 миллионов взрослых жителей планеты и около 250 млн детей не умеют читать и писать, а еще 124 млн мальчиков и девочек не посещают занятия в школах. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в связи с отмечаемым Международным днем грамотности.
"Более 740 млн взрослых неграмотны, в том числе 115 млн молодых людей. Две трети из них - женщины. Около 250 млн детей в возрасте, соответствующем уровню начальных классов, не обучены основам грамоты, а еще 124 млн детей и подростков вообще не посещают занятия в школах", - говорится в письменном послании генсека.
Он призвал правительства государств и компании частного сектора "объединить усилия для обеспечения всеобщей грамотности", которая является одной из 17 Целей устойчивого развития, поставленных на саммите в штаб- квартире ООН в сентябре 2015 года. По словам Пан Ги Муна, это позволит построить "мирные, справедливые, инклюзивные и устойчивые общества".
По словам генсека ООН, грамотность является краеугольным камнем в деле защиты прав человека, обеспечения равенства полов и стабильности в обществе. "Она крайне необходима для успеха наших усилий по ликвидации крайней нищеты и благополучия всех людей", - заявил административный глава всемирной организации.
Международный день грамотности был учрежден Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в ноябре 1965 года. День отмечается ежегодно с 1966 года.
В этом году тема Международного дня грамотности - "Читая прошлое, пишем будущее". 8 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась двухдневная конференция, участники которой подводят итоги международным усилиям в сфере образования за последние 50 лет. По итогам форума будут определены задачи и пути их решения на будущее. На юбилейном мероприятии в Париже также будет объявлено о создании Глобального альянса в поддержку распространения грамотности.