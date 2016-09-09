Япония рекомендовала не включать в самолетах смартфоны Galaxy Note 7

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японские власти проинструктировали местные авиакомпании, чтобы те рекомендовали своим пассажирам из соображений безопасности не включать на борту самолетов смартфоны Galaxy Note 7 .

Об этом объявило в пятницу министерство государственных земель, транспорта и туризма Японии.

Ранее с аналогичной рекомендацией выступило Федеральное авиационное управление (FAA) США.

Южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила продажи телефонов Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов. Об этом объявил 2 сентября на брифинге в Сеуле официальный представитель производителя.

"Из одного миллиона проданных смартфонов Galaxy Note 7 лишь 24 имели дефектную батарею", - заверил он, подтвердив, что возгорания телефонов действительно были связаны именно с данным браком. "Мы предлагаем владельцам Galaxy Note 7 бесплатную замену аппарата", - уточнил представитель Samsung Electronics, отметив, что на это потребуется около двух недель.

О дате возобновления продаж пока не сообщается. С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.