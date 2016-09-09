Власти США рекомендуют не включать в самолетах Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США призвало пользователей по соображениям безопасности не включать на борту самолетов смартфоны Galaxy Note 7, которые выпускаются компанией Samsung Electronics, из-за существующей угрозы взрыва устройства.

Как говорится в уведомлении, распространенном в четверг ФАУ, "в свете недавних инцидентов и обеспокоенности", выраженной производителем данных электронных устройств, их рекомендуется "не включать и не заряжать" на борту самолетов, а также "не сдавать в багаж". При этом ФАУ подчеркивает, что решительно настаивает на выполнении пассажирами этих рекомендаций.

Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает продажи телефонов Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов. Об этом объявил 2 сентября на брифинге в Сеуле официальный представитель производителя.

"Из одного миллиона проданных смартфонов Galaxy Note 7 лишь 24 имели дефектную батарею", - заверил он, подтвердив, что возгорания телефонов действительно были связаны именно с данным браком. "Мы предлагаем владельцам Galaxy Note 7 бесплатную замену аппарата", - уточнил представитель Samsung Electronics, отметив, что на это потребуется около двух недель.

О дате возобновления продаж пока не сообщается. С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.