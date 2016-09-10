В Саудовской Аравии начинаются основные обряды хаджа к святым местам ислама

КАИР, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Сотни тысяч мусульман приступают к исполнению основных обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии. По информации властей королевства, в этом году в хадже примут участие 1,3 млн паломников из 160 стран мира, не считая подданных государства.

Хадж считается одной из основных обязанностей мусульманина и, согласно верованиям, гарантирует отпущение грехов и достижение вечного блаженства в загробном мире. Каждый правоверный обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" - почетное и уважаемое обращение к мусульманину.

10 сентября, с наступлением восьмого дня месяца зуль-хиджа по исламскому календарю, облаченные в белые одеяния пилигримы выдвигаются к горе Арафат, удаленной от Мекки на 25 километров. Дорога туда пролегает через небольшие, протянувшиеся с запада на восток, долины Мина и Муздалифа. Паломники запасаются водой, отчего этот день именуется "яум ат-таруия" (дарование воды). Таким образом они готовятся к исполнению главного ритуала хаджа - "вакфа" ("вукуфа") - стояния на горе Арафат, которое пройдет в воскресенье.

Главным нововведением этого года стало обеспечение всех паломников специальными идентификационными браслетами. Бумажные в пластиковом корпусе браслеты содержат код, который можно считать с помощью специальной программы на смартфоне.

Это своего рода "электронный паспорт" пилигрима, который содержит все необходимые данные о его личности: имя и фамилия, возраст, гражданство, место проживания в королевстве на время хаджа, название официальной группы, к которой он принадлежит, - все те сведения, которые предоставлялись при оформлении саудовской визы. При этом власти опровергли информацию о том, что браслеты содержат GPS-датчики для возможного установления местонахождения паломников.

Меры безопасности

На время хаджа в королевстве значительно усилены меры безопасности, на всех маршрутах следования паломников размещены наряды полиции и пункты оказания срочной медицинской помощи. Задействованы тысячи волонтеров, которые работают в аэропортах, больницах и готовы помочь всем нуждающимся.

По информации Министерства здравоохранения страны, только к работе в больницах привлечены 420 переводчиков из 54 стран, которые владеют в общей сложности 67 языками мира. В их задачу входит помощь не владеющим иностранными языками паломникам в общении с медперсоналом.

Кроме того, свыше 700 добровольцев-студентов из числа жителей Мекки, хорошо ориентирующихся на местности, будут выполнять услуги гидов и помогать всем желающим в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.