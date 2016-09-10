Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Метеоавиация приступила к повторной разведке погоды на подступах к Москве

Общество
10 сентября, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Метеорологические службы столичных аэропортов указывают на возможность дождя в субботу вечером
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спецавиация начала повторную разведку метеоусловий вблизи Москвы на предмет возможного разгона облаков в столице в День города.

"Сегодня в 4 утра была проведена первая разведка, вторая проводится в эти минуты. Вылетел метеоразведчик - самолет Як-42", - сообщил на условаиях конфиденциальности один из сотрудников авиадиспетческой службы столичного региона. "Все самолеты готовы к вылету, если по итогам разведки будет принято решение о необходимости атаки на облака, подступающие к Москве со стороны Тверской области", - уточнил источник.

Смотрите также
Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День города

Пока что метеорологические службы столичных аэропортов указывают на возможность дождя в субботу вечером.

По данным синоптиков столичного Метеобюро, сейчас в Москве облачно с прояснениями. На станции ВДНХ термометры показывают плюс 16 градусов, в центре города, на Балчуге, - 16,5 выше ноля, немного теплее - около 17 - на станции Тимирязевской сельхозакадемии, прохладнее в Шереметьеве - 14,6. Относительная влажность воздуха около 50%. Ветер слабый, лишь в Домодедове наблюдаются порывы до 6 м/с.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как ее полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

По традиции облака над столицей разгоняют в День Победы, День России и День города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
2
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
3
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
4
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
5
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"
6
Российский боксер Трояновский проведет защиту титула чемпиона мира против Обары
7
Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу
Темы дня
Реклама