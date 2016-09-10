Метеоавиация приступила к повторной разведке погоды на подступах к Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спецавиация начала повторную разведку метеоусловий вблизи Москвы на предмет возможного разгона облаков в столице в День города.
"Сегодня в 4 утра была проведена первая разведка, вторая проводится в эти минуты. Вылетел метеоразведчик - самолет Як-42", - сообщил на условаиях конфиденциальности один из сотрудников авиадиспетческой службы столичного региона. "Все самолеты готовы к вылету, если по итогам разведки будет принято решение о необходимости атаки на облака, подступающие к Москве со стороны Тверской области", - уточнил источник.
Пока что метеорологические службы столичных аэропортов указывают на возможность дождя в субботу вечером.
По данным синоптиков столичного Метеобюро, сейчас в Москве облачно с прояснениями. На станции ВДНХ термометры показывают плюс 16 градусов, в центре города, на Балчуге, - 16,5 выше ноля, немного теплее - около 17 - на станции Тимирязевской сельхозакадемии, прохладнее в Шереметьеве - 14,6. Относительная влажность воздуха около 50%. Ветер слабый, лишь в Домодедове наблюдаются порывы до 6 м/с.
Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как ее полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.
По традиции облака над столицей разгоняют в День Победы, День России и День города.