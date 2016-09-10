Около 800 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 800 тыс. москвичей и гостей столицы приняли участие в праздновании Дня города в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Театрализованные представления, тематические выставки арт-объектов и благотворительные акции по состоянию на 18:00 мск посетили около 800 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что основными площадками для праздника стали пешеходные зоны в центре столицы, Тверская улица, Лужники, ВДНХ, Парк Горького, Поклонная гора, музей-заповедник Коломенское.