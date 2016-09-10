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Собянин принял участие в гуляниях, посвященных дню рождения Москвы

Москва
10 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Мэр столицы осмотрел тематические площадки, посвященные российскому кино, и пообщался с горожанами
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин после официальной церемонии открытия Дня города на Красной площади прогулялся по Тверской улице, которая в выходные стала полностью пешеходной. Мэр осмотрел тематические площадки, посвященные российскому кино, пообщался с горожанами, еще раз поздравив с главным столичным праздником.

А москвичи благодарили Собянина за хорошо организованный праздник, отмечая, что в последние годы Москва преобразилась: город стал комфортнее и безопаснее.

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На главной столичной улице - Тверской - развернута череда из десяти площадок, посвященных теме "Московское кино". Тут можно встретиться с двойниками актеров из любимых кинофильмов, сделать прически, как в фильме "Я шагаю по Москве", "поработать" в МУРе, как в ленте "Место встречи изменить нельзя".

Всего в Москве 10 и 11 сентября пройдут тысячи праздничных мероприятий по случаю 869-го дня рождения города, в которых ожидается участие около 10 млн человек. В этот раз празднование Дня города проходит не впервые, а во вторые выходные сентября, так как первая суббота выпала на 3 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом.

В субботу и воскресенье мероприятия проходят на 212 общегородских площадках, в том числе в 22 парках, на 50 центральных площадках, а также более чем на 50 окружных и 70 районных площадках. Запланировано проведение свыше 300 концертов и музыкальных фестивалей, более ста мастер- классов, более 200 бесплатных экскурсионных программ.

Серия познавательных программ

Основными площадками Дня города стали Тверская улица, Красная площадь, Манежная, Тверская, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, парк Горького, Сокольники, музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба "Коломенское", ВДНХ и пешеходные зоны Москвы.

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Многие центральные улицы столицы будут закрыты для автомобилей и отданы пешеходам.

Помимо этого, 10 и 11 сентября 88 музеев и выставочных залов в столице работают бесплатно. Среди них - галерея Музея Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГа, выставочный зал "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", Московская усадьба Деда Мороза, Музей моды, Дарвиновский музей.

Завершится субботняя программа в 22:00 мск праздничными фейерверками во всех административных округах. Салют запустят с 12 городских и 20 парковых точек. Праздничные мероприятия продолжатся и в воскресенье.

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