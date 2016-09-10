Путин отметил преображение городской среды Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Городская среда в Москве становится более комфортной, столица преображается. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади.

"С каждым годом Москва преображается, городская среда становится более комфортной. При реконструкции парков, скверов, площадей, бульваров прежде всего учитываются интересы москвичей, гостей столицы", - сказал глава государства.

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Он добавил, что в столице совершенствуется также транспортная инфраструктура.

"Сегодня, как вы знаете, открыто Московское центральное кольцо. Активными темпами идет и строительство новых станций метро", - сказал президент, который ранее прокатился по одному из участков МЦК.

Путин считает, что "первозданность и блеск седин" столицы органично сочетаются с "динамизмом мегаполиса мирового уровня".

"Здесь остро ощущается не только связь времен, но и энергичный ритм сегодняшнего дня, устремленность в будущее", - сказал президент РФ.

"Один из красивейших городов мира"

"Москва для всех граждан России особый, родной, любимый город, он дорог и для москвичей, и для тех, кто живет в тысячах километров от него", - сказал Путин. По его мнению, "такое отношение к Москве понятно и объяснимо: ведь это столица нашей родины, ее многогранное, величавое олицетворение, один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой".

Президент напомнил, что в 2017 году Москве исполнится 870 лет.

"Эта дата символизирует множество важнейших событий отечественной истории, но, прежде всего, определяющую роль в собирании земель русских, становлении и укреплении российской государственности", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "всего за два века после своего основания как небольшого княжества Москва превратилась в державную столицу, сплотившую вокруг колоссальной территории".

"С тех пор Россия и Москва - понятия неразделимые, все мы чувствуем это коренное единство, оно утверждалось на протяжении столетий, через преодоление тяжелейших испытаний, через блестящие победы", - считает Путин.

Он также добавил, что "в решающие периоды истории Москва становилась настоящей твердыней, защищающей Отечество". "Россия всегда стеной стояла за Москву", - констатировал президент.

Путин подчеркнул, что Москва, наполненная созиданием и творческим поиском, открывает каждому человеку "большие возможности для развития и роста". Одновременно с этим столица требует современных знаний и навыков, постоянного напряжения сил, неустанной качественной и эффективной работы, добавил глава государства.

"Москвичи достойно держат эту высоту, рождаются новые планы, находят воплощение самые смелые идеи - и все это благодаря людям, работающим в столице, благодаря их таланту, трудолюбию, дерзости и щедрости", - заключил президент РФ.

"С праздником вас! С Днем города, Москва", - завершил свою речь Путин.