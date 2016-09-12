Главный муфтий РФ: хадж завершился для россиян без происшествий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Паломничество по святым местам в Саудовскую Аравию завершилось в этом году без каких-либо происшествий. Об этом сообщил журналистам возглавивший в праздник Курбан-байрам богослужение в московской Соборной мечети председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

"Вчера завершился ежегодный хадж мусульман в благословенные земли. Из России мы в этом году направляли 16,2 тыс. паломников, просили их молиться за нашу Россию, просить у Аллаха процветания, мира и благоденствия нашим народам и нашей великой стране России, - сказал Гайнутдин. - Хадж в этом году прошел очень спокойно, без каких-либо происшествий".

Хадж является последним из пяти столпов ислама и обязателен для совершения мусульманином хотя бы один раз в жизни. Паломники посещают святыни в городе Мекке Саудовской Аравии, в частности, мечеть аль-Харам, где расположена Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих со всего мира. Кроме того, паломники посещают предместье Мекки Мину и долину Муздалифа.