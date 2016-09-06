Самый экономичный и популярный тур в хадж обошелся россиянам в $1,8 тыс.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость самого экономичного и популярного тура в хадж для россиян составила порядка $1,8 тыс. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Наши туроператоры сделали все возможное, чтобы дать возможность отправиться россиянам в хадж. Суперэконом-пакет туроператоров стоил $1,8 тыс.: основная экономия достигнута за счет того, что это не прямой перелет, а через третьи страны. Например, отправляются до Дубая, а оттуда сутки на автобусе до Мекки, и их гостиницы чуть подальше от мечети располагаются", - сказал Аббясов.

Стоимость поездки среднего уровня комфортности составила для россиян $2,8 тыс. Дороже уже реализовывались vip-туры.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в городе Мекке Саудовской Аравии, в частности мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Паломники со всего мира прибывают туда в этом году в конце августа и в первой половине сентября. Заканчиваются хадж с наступлением праздника Курбан-Байрам 12 сентября.

Квота вновь не реализована

Общероссийская квота на хадж в 16,4 тыс. мест в этом году, как и в прошлом, не будет реализована полностью. Об этом также сообщил во вторник Рушан Аббясов.

"В этом году на хадж отправились примерно 15,5 тысяч россиян", - сказал Аббясов. В прошлом году в паломничество отправились примерно на 2 тыс. граждан России меньше. Такую тенденцию связывают с возросшей стоимостью поездок в связи с изменением курса доллара.