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Самый экономичный и популярный тур в хадж обошелся россиянам в $1,8 тыс.

Общество
6 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В 2015 году стоимость поездки среднего уровня комфортности составляла для россиян $2,8 тыс
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© EPA/ABIR ABDULLAH

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость самого экономичного и популярного тура в хадж для россиян составила порядка $1,8 тыс. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

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"Наши туроператоры сделали все возможное, чтобы дать возможность отправиться россиянам в хадж. Суперэконом-пакет туроператоров стоил $1,8 тыс.: основная экономия достигнута за счет того, что это не прямой перелет, а через третьи страны. Например, отправляются до Дубая, а оттуда сутки на автобусе до Мекки, и их гостиницы чуть подальше от мечети располагаются", - сказал Аббясов.

Стоимость поездки среднего уровня комфортности составила для россиян $2,8 тыс. Дороже уже реализовывались vip-туры.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в городе Мекке Саудовской Аравии, в частности мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Паломники со всего мира прибывают туда в этом году в конце августа и в первой половине сентября. Заканчиваются хадж с наступлением праздника Курбан-Байрам 12 сентября.

Квота вновь не реализована

Общероссийская квота на хадж в 16,4 тыс. мест в этом году, как и в прошлом, не будет реализована полностью. Об этом также сообщил во вторник Рушан Аббясов.

"В этом году на хадж отправились примерно 15,5 тысяч россиян", - сказал Аббясов. В прошлом году в паломничество отправились примерно на 2 тыс. граждан России меньше. Такую тенденцию связывают с возросшей стоимостью поездок в связи с изменением курса доллара.

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