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СМИ: российское мороженое выйдет на китайский рынок после подарка Путина

Общество
12 сентября, 14:50 UTC+3
Как пишет "Жэньминь Жибао", популярность российского мороженого в Китае отражает доверие китайских потребителей к соседу и интерес к русской еде
Материал из 1 страницы
© Григорий Сысоев/ТАСС

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по торговле Республики Башкирия Гузель Асылова заявила, что башкирское мороженое начнут поставлять в Китае. Об этом сообщает китайское издание "Жэньминь Жибао". 

"В китайских приграничных городских уездах, таких как Суйфэньхэ и Маньчжурия, русское мороженое уже очень популярно", - пишет газета. 

Как пишет "Жэньминь Жибао", популярность сладости в Китае отражает доверие китайских потребителей к соседу и интерес к русской еде. 

Ранее на саммите G20 президент России Владимир Путин привез председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коробку мороженого. В начале двусторонней встречи Путин напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.

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