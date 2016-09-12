СМИ: российское мороженое выйдет на китайский рынок после подарка Путина

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ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по торговле Республики Башкирия Гузель Асылова заявила, что башкирское мороженое начнут поставлять в Китае. Об этом сообщает китайское издание "Жэньминь Жибао".
"В китайских приграничных городских уездах, таких как Суйфэньхэ и Маньчжурия, русское мороженое уже очень популярно", - пишет газета.
Как пишет "Жэньминь Жибао", популярность сладости в Китае отражает доверие китайских потребителей к соседу и интерес к русской еде.
Ранее на саммите G20 президент России Владимир Путин привез председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коробку мороженого. В начале двусторонней встречи Путин напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.