СМИ: российское мороженое выйдет на китайский рынок после подарка Путина

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по торговле Республики Башкирия Гузель Асылова заявила, что башкирское мороженое начнут поставлять в Китае. Об этом сообщает китайское издание "Жэньминь Жибао".

"В китайских приграничных городских уездах, таких как Суйфэньхэ и Маньчжурия, русское мороженое уже очень популярно", - пишет газета.

Как пишет "Жэньминь Жибао", популярность сладости в Китае отражает доверие китайских потребителей к соседу и интерес к русской еде.

Ранее на саммите G20 президент России Владимир Путин привез председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коробку мороженого. В начале двусторонней встречи Путин напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.