Путин не знает, попробовал ли Си Цзиньпин мороженое, которое он привез ему в подарок

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не знает, удалось ли председателю КНР Си Цзиньпину попробовать российское мороженое, которое глава государства привез ему в подарок. "Не знаю, он был очень занят. Но мы купили для него мороженое. Когда я сказал, что я его принес, он сразу спросил: Где мороженое?", - скакал Путин, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки".

При этом российский президент не смог уточнить, мороженое с каким вкусом он привез своему китайскому коллеге. "Не буду врать, я не знаю, но оно вкусное", - заверил Путин. Он добавил, что мороженое в подарок для Си Цзиньпина купили его помощники, и Путин велел передать его, "пока сами не съели".

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.