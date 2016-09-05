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Путин не знает, попробовал ли Си Цзиньпин мороженое, которое он привез ему в подарок

Политика
5 сентября, 18:11 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
При этом российский президент не смог уточнить, мороженое с каким вкусом он привез своему китайскому коллеге
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не знает, удалось ли председателю КНР Си Цзиньпину попробовать российское мороженое, которое глава государства привез ему в подарок. "Не знаю, он был очень занят. Но мы купили для него мороженое. Когда я сказал, что я его принес, он сразу спросил: Где мороженое?", - скакал Путин, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки".

При этом российский президент не смог уточнить, мороженое с каким вкусом он привез своему китайскому коллеге. "Не буду врать, я не знаю, но оно вкусное", - заверил Путин. Он добавил, что мороженое в подарок для Си Цзиньпина купили его помощники, и Путин велел передать его, "пока сами не съели".

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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Саммит G20 Российско-китайские отношения
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