Глава Минобрнауки: оценки за сочинения вернутся в школы через 3-4 года

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МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Оценки за выпускные сочинения вернутся в школы не позднее, чем через 3-4 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
"Это будет реализовано достаточно быстро - через 3-4 года", - сказала министр, отвечая на вопрос, когда школы вместо "зачет-незачёт" снова будут ставить оценки.
По её словам, за это время школа должна привыкнуть к мысли о том, что она сама будет оценивать сочинения и ставить баллы. "Это и облегчит работу вузам - пока они вынуждены приглашать экспертов, если хотят учитывать сочинения в ходе приёмной кампании", - отметила Васильева.
В 2014 году в школы после пятилетнего перерыва вернулось выпускное сочинение. Сейчас оно проходит в облегчённой форме и оценивается как "зачет-незачёт".
Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте.