Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минобрнауки: оценки за сочинения вернутся в школы через 3-4 года

Общество
13 сентября, 8:07 UTC+3
По словам Ольги Васильевой, за это время школа должна привыкнуть к мысли о том, что она сама будет оценивать сочинения и ставить баллы
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Оценки за выпускные сочинения вернутся в школы не позднее, чем через 3-4 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Смотрите также
Ольга Васильева
Васильева: сочинения должны оцениваться по пятибалльной системе

"Это будет реализовано достаточно быстро - через 3-4 года", - сказала министр, отвечая на вопрос, когда школы вместо "зачет-незачёт" снова будут ставить оценки.

По её словам, за это время школа должна привыкнуть к мысли о том, что она сама будет оценивать сочинения и ставить баллы. "Это и облегчит работу вузам - пока они вынуждены приглашать экспертов, если хотят учитывать сочинения в ходе приёмной кампании", - отметила Васильева.

В 2014 году в школы после пятилетнего перерыва вернулось выпускное сочинение. Сейчас оно проходит в облегчённой форме и оценивается как "зачет-незачёт".

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
3
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
4
В Аргентине обнаружен метеорит весом более 30 тонн
5
Ольга Васильева: мы будем идти по пути ЕГЭ, однако предела совершенству быть не может
6
Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены
7
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
Темы дня
Реклама