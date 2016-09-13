Что ждут от нового детского омбудсмена

Спустя почти неделю после назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка в соцсетях и СМИ продолжают спорить, действительно ли это достойная кандидатура. Одни вспоминают неоднозначные высказывания нового омбудсмена, другие указывают на ее опыт в благотворительности и призывают сначала дождаться конкретных дел, а потом судить.

ТАСС рассказывает, чем должен заниматься детский омбудсмен.

Должность детского омбудсмена была введена в России только в 2009 году.

Омбудсмен назначается и снимается президентом.

Деятельность уполномоченного обеспечивает аппарат Общественной палаты РФ.

Срок полномочий законодательством не оговаривается.

Первым детским омбудсменом в РФ был Алексей Головань — правозащитник, член Московской Хельсинской группы, юрист и социальный работник, до этого семь лет бывший уполномоченным по правам ребенка в Москве.

Всего через четыре месяца его сменил Павел Астахов, известный как юрист, телеведущий и писатель. Проработав почти семь лет, он ушел по собственному желанию.

Инициативы Павла Астахова

Главные задачи

Улучшение положения детей, соблюдение их прав и свобод;

содействие восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних, в том числе путем независимого контроля за деятельностью органов власти, организаций и должностных лиц.

Что может делать детский омбудсмен?

Запрашивать и получать сведения, документы и материалы от органов государственной власти, организаций и должностных лиц;

беспрепятственно посещать органы госвласти на различных уровнях;

проверять деятельность органов исполнительной власти и должностных лиц, получать от них соответствующие разъяснения;

если омбудсмен усматривает нарушение прав и интересов ребенка в решениях/действиях должностных лиц и представителей власти, он может направить им заключение с рекомендациями по мерам восстановления указанных прав и интересов;

привлекать научные организации, ученых и специалистов для экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка.

Ожидания чиновников и общественности

В Кремле при назначении указали на опыт Анны Кузнецовой. С 2011 года она работала в службе доверия для беременных, участвовала в деятельности в Пензе Общероссийского народного фронта (ОНФ) и движения "Матери России", занималась вопросами межконфессионального взаимодействия, благотворительности и другими общественными темами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что одним из основных в работе детского омбудсмена должен стать вопрос насилия в семье.

В РПЦ надеются развивать сотрудничество с новым уполномоченным в вопросах укрепления семьи.

Как считает член Общественной палаты России, руководитель межрегиональной общественной организации "Наши дети" Юлия Зимова, главной задачей Кузнецовой будет системная работа по защите прав семьи и детей, а не точечное решение возникающих проблем. По словам Зимовой, Кузнецова также взялась работать над тем, чтобы в России на необходимом уровне помогали беременным женщинам в сложных ситуациях.