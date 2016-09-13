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Что ждут от нового детского омбудсмена

Общество
13 сентября, 16:40 UTC+3
Должность уполномоченного по правам ребенка была введена в России только в 2009 году. Анна Кузнецова — третий человек, занявший этот пост
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Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

© Фото их архива/пресс-служба ОНФ/ТАСС

Спустя почти неделю после назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка в соцсетях и СМИ продолжают спорить, действительно ли это достойная кандидатура. Одни вспоминают неоднозначные высказывания нового омбудсмена, другие указывают на ее опыт в благотворительности и призывают сначала дождаться конкретных дел, а потом судить.

ТАСС рассказывает, чем должен заниматься детский омбудсмен.

  • Должность детского омбудсмена была введена в России только в 2009 году. 
  • Омбудсмен назначается и снимается президентом.
  • Деятельность уполномоченного обеспечивает аппарат Общественной палаты РФ.
  • Срок полномочий законодательством не оговаривается. 
  • Первым детским омбудсменом в РФ был Алексей Головань — правозащитник, член Московской Хельсинской группы, юрист и социальный работник, до этого семь лет бывший уполномоченным по правам ребенка в Москве. 
  • Всего через четыре месяца его сменил Павел Астахов, известный как юрист, телеведущий и писатель. Проработав почти семь лет, он ушел по собственному желанию.

Инициативы Павла Астахова 

Главные задачи

  • Улучшение положения детей, соблюдение их прав и свобод;
  • содействие восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних, в том числе путем независимого контроля за деятельностью органов власти, организаций и должностных лиц.

Что может делать детский омбудсмен?

  • Запрашивать и получать сведения, документы и материалы от органов государственной власти, организаций и должностных лиц;
  • беспрепятственно посещать органы госвласти на различных уровнях;
  • проверять деятельность органов исполнительной власти и должностных лиц, получать от них соответствующие разъяснения;
  • если омбудсмен усматривает нарушение прав и интересов ребенка в решениях/действиях должностных лиц и представителей власти, он может направить им заключение с рекомендациями по мерам восстановления указанных прав и интересов;
  • привлекать научные организации, ученых и специалистов для экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка.

Ожидания чиновников и общественности

  • В Кремле при назначении указали на опыт Анны Кузнецовой. С 2011 года она работала в службе доверия для беременных, участвовала в деятельности в Пензе Общероссийского народного фронта (ОНФ) и движения "Матери России", занималась вопросами межконфессионального взаимодействия, благотворительности и другими общественными темами

Главное — она сама родила шестерых детей Дмитрий Песков

  •  Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что одним из основных в работе детского омбудсмена должен стать вопрос насилия в семье.

И дети обращаются, и родители сталкиваются с тем, что один из членов семьи ведет себя грубо, но не так грубо, чтобы в отношении него действовало уголовное законодательство. Вместе с тем, у нас сегодня нет закона о насилии в семье Татьяна Москалькова

  • В РПЦ надеются развивать сотрудничество с новым уполномоченным в вопросах укрепления семьи.

Анна Кузнецова - многодетная мать, которая много лет посвятила помощи многодетным семьям, женщинам в трудной жизненной ситуации епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

  • Как считает член Общественной палаты России, руководитель межрегиональной общественной организации "Наши дети" Юлия Зимова, главной задачей Кузнецовой будет системная работа по защите прав семьи и детей, а не точечное решение возникающих проблем. По словам Зимовой, Кузнецова также взялась работать над тем, чтобы в России на необходимом уровне помогали беременным женщинам в сложных ситуациях.

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