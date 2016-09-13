Что ждут от нового детского омбудсмена

МОК: Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016Спорт 13 сентября, 17:45
Фотографии Москвы из архива ТАСС можно увидеть на выставках в столичных паркахОбщество 13 сентября, 17:34
Ветхие пятиэтажки полностью снесут в четырех округах Москвы до конца годаМосква 13 сентября, 17:19
ФАС: правкомиссия на ближайшем заседании рассмотрит покупку 25% Пулково катарским фондомЭкономика и бизнес 13 сентября, 17:12
Что ждут от нового детского омбудсменаОбщество 13 сентября, 16:40
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Сноуден рассчитывает на помилование ОбамойМеждународная панорама 13 сентября, 16:28
ЦБ РФ: ситуация в банковском секторе РФ стабильная, восстанавливаются объемы кредитованияЭкономика и бизнес 13 сентября, 16:25
Порошенко анонсировал очередной транш от МВФ и перекрестилсяМеждународная панорама 13 сентября, 16:25
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Спустя почти неделю после назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка в соцсетях и СМИ продолжают спорить, действительно ли это достойная кандидатура. Одни вспоминают неоднозначные высказывания нового омбудсмена, другие указывают на ее опыт в благотворительности и призывают сначала дождаться конкретных дел, а потом судить.
ТАСС рассказывает, чем должен заниматься детский омбудсмен.
И дети обращаются, и родители сталкиваются с тем, что один из членов семьи ведет себя грубо, но не так грубо, чтобы в отношении него действовало уголовное законодательство. Вместе с тем, у нас сегодня нет закона о насилии в семье Татьяна Москалькова
Анна Кузнецова - многодетная мать, которая много лет посвятила помощи многодетным семьям, женщинам в трудной жизненной ситуации епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон