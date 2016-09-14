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Пучков поручил ускорить выплату компенсаций жителям подтопленного села в Приморье

Общество
14 сентября, 6:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК край/ 14, сентября. /ТАСС
Министр также поручил ускорить выплаты компенсаций жителям района
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ВЛАДИВОСТОК /Приморский край/, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков, прибывший в село Кокшаровка в Приморье, поручил ускорить выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от разрушительного наводнения.

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В Кокшаровке в настоящее время вода уже сошла, спасатели начали крупномасштабные аварийно-восстановительные работы. Министр осмотрел пострадавший от наводнения сельский детский сад №29 и поручил выделить необходимые средства на его реконструкцию.

"Необходимо вскрывать полы, ставить насосы. Зима впереди, надо ускорять все работы. Сделать необходимо лучше, чем было до паводков. Делайте, финансирование мы обеспечим", - сказал Пучков.

Министр также поручил ускорить выплаты компенсаций жителям района. "Все, кто прописан здесь, получат помощь", - сказал Пучков, отвечая на вопросы местных жителей по поводу выплат. Также министр поручил главе Чугуевского муниципального района Анатолию Баскакову провести сходы жителей, выслушать их проблемы и обеспечить их решение.

"Это беда, мы специально приехали, чтобы организовать вам необходимую помощь. Перезимовать поможем", - сказал министр жителям Кокшаровки. Кроме того, Пучков вместе с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским совершил облет территорий, пострадавших от паводков.

В настоящее время спасатели Дальневосточного поисково- спасательного отряда выполняют аварийно-восстановительные работы: ведется расчистка территорий и домов от мусора и восстановление зданий и инфраструктуры, пострадавших от наводнения. В ходе беседы с министром и губернатором жители поблагодарили спасателей за помощь в ликвидации последствий паводка.

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