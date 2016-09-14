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Представитель РПЦ: государство не должно оплачивать аборты

Общество
14 сентября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Через государственный бесплатный абортарий проходит около миллиона человек, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства священник Димитрий Смирнов
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Аборты не должны оплачиваться за счет бюджетных средств. Если женщина хочет совершить аборт, она хотя бы должна сделать это за свои деньги, это станет первым шагом к полному запрещению абортов.

Такое мнение высказал на пресс-конференции председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства священник Димитрий Смирнов.

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"Что особенно омерзительное, что в этом участвует государство... Потому что я плачу налоги, а из этих средств государство делает аборт... Через государственный бесплатный абортарий проходит около миллиона человек", - сказал он.

По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства, бесплатный аборт необходимо запретить. "Это будет хороший первый шаг к запрещению этого абсолютно беспардонного мероприятия", - отметил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже неоднократно высказывался о необходимости запрета совершения абортов в РФ без особых на то медицинских показаний. Группа православных активистов в Москве и других городах страны регулярно проводит акции в поддержку этого предложения.

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