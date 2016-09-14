Представитель РПЦ: государство не должно оплачивать аборты

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Аборты не должны оплачиваться за счет бюджетных средств. Если женщина хочет совершить аборт, она хотя бы должна сделать это за свои деньги, это станет первым шагом к полному запрещению абортов.
Такое мнение высказал на пресс-конференции председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства священник Димитрий Смирнов.
"Что особенно омерзительное, что в этом участвует государство... Потому что я плачу налоги, а из этих средств государство делает аборт... Через государственный бесплатный абортарий проходит около миллиона человек", - сказал он.
По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства, бесплатный аборт необходимо запретить. "Это будет хороший первый шаг к запрещению этого абсолютно беспардонного мероприятия", - отметил он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже неоднократно высказывался о необходимости запрета совершения абортов в РФ без особых на то медицинских показаний. Группа православных активистов в Москве и других городах страны регулярно проводит акции в поддержку этого предложения.