Участок салатовой ветки московского метро планируется открыть 16 сентября

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Марьина роща" до станции "Петровско-Разумовская" планируется открыть в пятницу для пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Предполагается, что откроются сразу три станции салатовой ветки - "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская", с которой можно будет сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию", - отметил собеседник агентства.
С вводом этого участка в столичной подземке станет 203 станции.
Станция "Бутырская" расположена у пересечения Огородного проезда с улицей Руставели, "Фонвизинская" - у перекрестка улицы Милашенкова с улицей Фонвизина, возле станции монорельса "Улица Милашенкова", станция "Петровско-Разумовская" - на Дмитровском шоссе, вблизи Локомотивного проезда, рядом с платформой "Петровско-Разумовское" Октябрьской железной дороги.
В ночь с 11 на 12 сентября по новому участку салатовой ветки прошел пробный поезд.