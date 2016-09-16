Участок салатовой ветки московского метро планируется открыть 16 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Марьина роща" до станции "Петровско-Разумовская" планируется открыть в пятницу для пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Предполагается, что откроются сразу три станции салатовой ветки - "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская", с которой можно будет сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию", - отметил собеседник агентства.

С вводом этого участка в столичной подземке станет 203 станции.

Станция "Бутырская" расположена у пересечения Огородного проезда с улицей Руставели, "Фонвизинская" - у перекрестка улицы Милашенкова с улицей Фонвизина, возле станции монорельса "Улица Милашенкова", станция "Петровско-Разумовская" - на Дмитровском шоссе, вблизи Локомотивного проезда, рядом с платформой "Петровско-Разумовское" Октябрьской железной дороги.

В ночь с 11 на 12 сентября по новому участку салатовой ветки прошел пробный поезд.