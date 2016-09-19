Во всех пострадавших от паводка школах Приморья начались занятия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Учебный год начался во всех пострадавших от паводка школах Приморского края, сообщает департамент образования и науки администрации Приморского края.
"С сегодняшнего дня, 19 сентября, уроки проходят во всех средних школах Приморья. Торжественные линейки по случаю начала учебного года на днях состоялись в учреждениях образования, пострадавших в ходе тайфуна "Лайонрок",- сообщает ведомство.
Как уточнили ТАСС в департаменте, большую часть школьных зданий удалось отремонтировать. Однако в селе Светлая Тернейского района здание школы оказалось непригодным. 130 детей из поселка - школьники старших классов - были отправлены на учебу во всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке. Еще для 95 детей организованы занятия в помещениях местного детского сада. "После паводка в поселке Светлое решено построить новую школу. в настоящее время решается вопрос с проектом здания и финансированием", - сообщили в департаменте.
Из-за паводка начало учебного года было отложено в 65 школах 13 муниципальных образований. Сейчас идут активные ремонтные работы детских садов. По плану все дошкольные образовательные учреждения в зоне паводка будут работать через три недели.
По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) остаются подтопленными 80 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Дальнереченском и Красноармейском районах. Кроме этого, 335 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. За сутки от воды освободились 30 жилых домов и 117 приусадебных участков.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.