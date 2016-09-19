Об изменениях графика МЦК начали предупреждать с помощью голосового оповещения

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Железнодорожники начали предупреждать пассажиров об изменении графика движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК). Как сообщается на сайте столичной мэрии, если расписание по какой-то причине нарушается, то сотрудники задействуют систему голосового оповещения в режиме реального времени.

Кроме того, машинисты также будут быстрее передавать пассажирам данные об изменениях в графике.

"Уменьшены интервалы передачи информации от машиниста пассажирам в случаях сбоев в движении", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем данные об изменениях и нарушениях графика будут выводиться на электронные табло, которые расположены в электричках, на платформах, а также на ТПУ. Пассажиры увидят на табло, сколько времени осталось до прибытия следующего поезда, а также информацию о том, что возникла задержка в движении, информацию о том, что поезд уходит в депо или следует без остановки.

"Информация также будет передаваться посредством голосовых сообщений. В случае остановки поезда на перегоне и других нарушений графика движения пассажиры, находящиеся в вагонах, будут дополнительно информированы машинистом по громкой связи", - отмечается в сообщении.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

Самые ранние и поздние поезда МЦК

Первые поезда Московского центрального кольца по утрам выходят на линию в 05:27, движение с пассажирами они начинают в 05:45. Пустые электрички забирают людей почти одновременно с восьми станций: ЗИЛ - 05:45 мск, Шелепиха - 05:49 мск, Площадь Гагарина - 05:48 мск, Балтийская - 05:48 мск, Ботанический сад - 05:45 мск, Окружная - 05:50 мск, Шоссе Энтузиастов - 05:50 мск, Угрешская - 05:49 мск.

При этом свой путь по кольцу "Ласточки" начинают в одно и то же время как в будни, так и в выходные. Последние поезда ночью будут доходить с пассажирами до следующих станций: Нижегородская - 00:51; Балтиийская - 00:58; Андроновка - 01:00 мск.

В часы пик электрички по кольцу ходят каждые шесть минут, а во внепиковое время - в среднем каждые 12. При этом часы пик отличаются в будни и в выходные. В рабочие дни их два: с 07:30 до 10:30 и с 17:30 до 20:30 мск. По субботам, воскресеньям и праздникам пиковым считается интервал с 13:00 до 18:00.

В целом график МЦК совпадает с графиком метро - кольцо открыто для пассажиров с 05:30 до 01:00 мск.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября. Для пассажиров доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть - на электрички. Первый месяц пассажиры могут ездить по МЦК бесплатно.