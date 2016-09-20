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В Москве пройдут торжества в честь 1000-летия присутствия русских монахов на Афоне

Общество
20 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В программе - съезд игуменов и игумений монастырей под председательством Патриарха Московского и всея Руси, международная научная конференция, выставка архивных материалов, праздничный концерт
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Основные торжества в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон (Греция) пройдут 21-24 сентября в главном храме Русской православной церкви - храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Фонда святителя Василия Великого.

"Основные юбилейные торжества состоятся с 21 по 24 сентября в храме Христа Спасителя", - сказали в пресс-службе. В эти дни пройдут съезд игуменов и игумений монастырей под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, международная научная конференция "Святая гора Афон и русское монашество", выставка архивных материалов "Русь и Афон", а также праздничный концерт "Агни Парфене: от монастырей Афона до Соловецкой обители". Кроме того, с 19 до 24 сентября в Москве находятся святые мощи Силуана Афонского, впервые покинувшие пределы полуострова.

В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой горе Афон. Для организации торжеств, посвященных памятной дате, были созданы рабочая группа при президенте РФ, которую возглавил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, и организационный комитет Русской православной церкви, который возглавил председатель отдела внешних связей митрополит Иларион (Алфеев). Оператором торжеств выступил Фонд святителя Василия Великого.

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