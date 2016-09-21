"Ростех" закроет около половины потребности ФСИН в лекарствах для заключенных

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России увеличила объемы лекарств, закупаемых централизованно у единого поставщика. Как сообщил в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, это позволило серьезно поправить ситуацию с медицинским обеспечением заключенных.

"Раньше территориальные органы самостоятельно закупали лекарства у местных производителей, имеющих свои аптечные сети. Что, во-первых, не гарантировало качество приобретенных препаратов, ведь не секрет, что в аптеках продается немало контрафактной продукции или "пустышек". Во-вторых, случались даже срывы поставок, когда наши сотрудники заключали контракт, перечисляли деньги, а лекарства им вовремя поставить не успевали", - отметил Валерий Максименко. Кроме того, заметил он, большое число закупок давало возможность для коррупционных схем.

По его словам, директор ФСИН Геннадий Корниенко обратился с предложением о сотрудничестве к главе "Ростеха" Сергею Чемезову и теперь централизованным поставщиком ФСИН стало входящая в корпорацию АО "Национальная иммунобиологическая компания" ("Нацимбио"), выпускающая медицинское оборудование и лекарства.

Максименко напомнил, что у "Нацимбио" есть собственная научно-техническая база с НИИ и лабораторими. "Таким образом, теперь мы получили возможность закупать качественные препараты без срывов поставок", - заметил замглавы ФСИН.

ФСИН начала закупки у "Нацимбио" в 2014 году и сейчас существенно расширила перечень закупаемых лекарств, в первую очередь - противотуберкулёзные средства и 9 наименований медоборудования - рентген-аппараты, флюорографы, ультразвуковые сканеры, эндоскопы и т.д.

"Сотрудничество с "Нацимбио" помогло решить важнейший вопрос по систематизации закупок с целью исключения факторов риска отсутствия противотуберкулёзных препаратов. А они составляют 50% в объёме средств на медицинские закупки и в общем объёме потребности в лекарственном обеспечении", - заметил замглавы ФСИН. При этом часть закупок лекарств останется у территориальных управлений, поскольку, как отметил Максименко, у заболеваний "есть своя географическая специфика". "Например, на севере страны распространены воспалительные заболевания бронхолегочной системы, - заметил он. - Поэтому 50% финансирования остается в территориальных органах, чтобы они могли приобретать лекарства с учётом особенностей заболеваний в этих регионах".

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