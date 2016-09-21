Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСИН разработает концепцию профилактики инфекционных заболеваний среди заключенных

Общество
21 сентября, 9:07 UTC+3
Разработке концепции предшествовала реализация целого ряда других программ, отметил руководитель управления медико-санитарного обеспечения службы Александр Приклонский
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России задумалась над созданием системы профилактики инфекционных заболеваний среди заключенных. Как сообщил ТАСС руководитель управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский, это станет следующим этапом в реализации мероприятий по борьбе с социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ).

Смотрите также

ФСИН России повысит качество лечения ВИЧ-инфициированных заключенных
"Ростех" закроет около половины потребности ФСИН в лекарствах для заключенных
ФСИН в 2016 г. удалось вдвое снизить уровень смертности заключенных от туберкулеза

"Сейчас мы разрабатываем проект концепции профилактики инфекционных заболеваний в учреждениях УИС с последующим обсуждением проекта с Минздравом, Роспотребнадзором, институтом микробиологии. Базовый документ, я думаю, будет готов к новому году. Для нас он станет очередным шагом по пути снижения инфекционной заболеваемости на объектах уголовно-исполнительной системы (УИС)", - рассказал главный медик ФСИН.

Он отметил, что разработке концепции предшествовала реализация целого ряда других программ - по профилактике возникновения туберкулеза, снижению смертности в учреждениях УИС. "Когда мы оснастили все подразделения флюорографами и начали тотальный рентгенологический мониторинг, то у нас поначалу значительно выросло количество случаев выявленного туберкулеза. И это естественно, потому что благодаря точной диагностике мы стали больше выявлять таких заболеваний. А значит своевременно принимать соответствующие меры по его лечению и профилактике, что и позволило снизить уровень заболеваемости туберкулезом в местах лишения свободы", - заметил Приклонский.

Заключённым не грозят экзотические вирусы

Отвечая на вопрос ТАСС, главный медик тюремной системы заверил, что уровень медобеспечения ФСИН позволяет оградить заключённых и от новых распространяющихся в мире инфекций, например, таких как вирус Зика.

"В этом отношении установлен многоуровневый барьер, - пояснил Александр Приклонский. - Во-первых, как только  обвиняемые поступают в СИЗО, первые дни они находятся на карантине. Во-вторых, все они проходят у нас полный медицинский мониторинг с учётом возможности инкубационного периода некоторых инфекционных заболеваний. Даже после этапирования в колонию осужденные опять попадают в карантинное отделение и определенное время находятся в изоляции под динамическим наблюдением медперсонала".

"И мы их обследуем в том числе на наиболее распространённые социально значимые инфекционные заболевания. Поэтому вероятность проникновения в подразделения уголовно-исполнительной системы какой-то экзотической инфекции практически сведена к нулю. Это я называю трехуровневым барьером", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
В Москве начали включать отопление
5
Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя
6
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
7
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
Темы дня
Реклама