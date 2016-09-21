ФСИН разработает концепцию профилактики инфекционных заболеваний среди заключенных

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России задумалась над созданием системы профилактики инфекционных заболеваний среди заключенных. Как сообщил ТАСС руководитель управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский, это станет следующим этапом в реализации мероприятий по борьбе с социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ).

"Сейчас мы разрабатываем проект концепции профилактики инфекционных заболеваний в учреждениях УИС с последующим обсуждением проекта с Минздравом, Роспотребнадзором, институтом микробиологии. Базовый документ, я думаю, будет готов к новому году. Для нас он станет очередным шагом по пути снижения инфекционной заболеваемости на объектах уголовно-исполнительной системы (УИС)", - рассказал главный медик ФСИН.

Он отметил, что разработке концепции предшествовала реализация целого ряда других программ - по профилактике возникновения туберкулеза, снижению смертности в учреждениях УИС. "Когда мы оснастили все подразделения флюорографами и начали тотальный рентгенологический мониторинг, то у нас поначалу значительно выросло количество случаев выявленного туберкулеза. И это естественно, потому что благодаря точной диагностике мы стали больше выявлять таких заболеваний. А значит своевременно принимать соответствующие меры по его лечению и профилактике, что и позволило снизить уровень заболеваемости туберкулезом в местах лишения свободы", - заметил Приклонский.

Заключённым не грозят экзотические вирусы

Отвечая на вопрос ТАСС, главный медик тюремной системы заверил, что уровень медобеспечения ФСИН позволяет оградить заключённых и от новых распространяющихся в мире инфекций, например, таких как вирус Зика.

"В этом отношении установлен многоуровневый барьер, - пояснил Александр Приклонский. - Во-первых, как только обвиняемые поступают в СИЗО, первые дни они находятся на карантине. Во-вторых, все они проходят у нас полный медицинский мониторинг с учётом возможности инкубационного периода некоторых инфекционных заболеваний. Даже после этапирования в колонию осужденные опять попадают в карантинное отделение и определенное время находятся в изоляции под динамическим наблюдением медперсонала".

"И мы их обследуем в том числе на наиболее распространённые социально значимые инфекционные заболевания. Поэтому вероятность проникновения в подразделения уголовно-исполнительной системы какой-то экзотической инфекции практически сведена к нулю. Это я называю трехуровневым барьером", - пояснил он.