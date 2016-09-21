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ФСИН России повысит качество лечения ВИЧ-инфициированных заключенных

Общество
21 сентября, 9:05 UTC+3
Сейчас в местах лишения свободы содержатся 63 тысячи человек с диагнозом ВИЧ-инфекция
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России улучшит качество лечения ВИЧ-инфицированных заключенных. Как сообщил ТАСС руководитель управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский, речь идёт о поставках иммунобиологических препаратов, которые повышают уровень оказания медицинской помощи больным ВИЧ.

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"Для нас это принципиально важно. Мы замыкаем полноценный патогенетический цикл лечения ВИЧ-инфекции. И если на сегодняшний день мы наблюдаем снижение смертности от ВИЧ на 5,7 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то в результате внедрения современных технологий в лечении, в том числе с применением препаратов, повышающих иммунитет, мы сможем добиться уже к началу второго полугодия следующего года снижения смертности до 10%", - сообщил Приклонский.

"Это иммуномодуляторы, применение которых помимо антиретровирусных препаратов принципиально для лечения ВИЧ-инфекции - для поддержания иммунного статуса", - добавил он.

Сейчас в местах лишения свободы содержатся 63 тысячи человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. "Это 9% от общей численности больных ВИЧ по всей стране", - заметил главный медик ФСИН. Поставки препаратов, которые значительно повышают иммунитет у ВИЧ-инфицированных - иммуновинин, иммуноглобулин и другие - будет осуществлять госкорпорация Ростех в лице "Национальной иммунобиологической компании", которому правительство делегировало эти полномочия.

По словам Приклонского, во ФСИН уже проведены первые закупки. "Мы сейчас применяем в ряде регионов эти препараты и видим улучшение состояния ВИЧ-инфицированных больных, даже тех, кто находится в терминальной стадии", - заметил он.

Кроме того, в борьбе с ВИЧ-инфекцией специалисты ФСИН рассчитывают на реализацию концепции государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. "Мы будем активными участниками в ее реализацими. Одна из мер ограничения распространения ВИЧ - увеличение охвата лечением ВИЧ-инфицированных. Сейчас мы ежегодно повышаем процент охвата антиретровирусной терапией и подходим к показателю в 30 %, а по ряду территорий - 50%. Задача - довести этот показатель до 60 %", - сообщил Приклонский.

По его словам, для достижения этой цели потребуется порядка 3 млрд. рублей. "Это та реальная цифра, которая позволит нам в 2017 году обеспечить достаточно динамичное повышение охвата вич-инфицированных и обеспечить качественную и своевременную диагностику", - добавил Приклонский. Также в дальнейшем ФСИН рассчитывает на включение  в перечень централизованных поставок для учреждений уголовно-исполнительной системы препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС

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