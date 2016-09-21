Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим Указом присвоил звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О присвоении звания Героя России ходатайствовали власти Дагестана. "Магомед Нурбагандов проявил себя как герой, как офицер, навсегда оставшийся верным присяге и долгу перед Родиной. Мы будем ходатайствовать перед президентом РФ о присвоении Нурбагандову звания Героя России", - написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Четверо боевиков 10 июля в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, выстрелили из огнестрельного автоматического оружия в 23-летнего молодого человека. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. После этого подозреваемые связали четверых потерпевших, завладели автомашиной Mercedes, принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, один из преступников потребовал у него сказать на камеру, чтобы его коллеги и друзья ушли из правоохранительных органов. Сотрудник полиции Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья", после чего бандиты его застрелили.

Двое боевиков, в том числе главарь избербашской бандгруппы Халимбеков, причастные к убийству Нурбагандова, были ликвидированы в спецоперациях 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двоих боевиков силовики задержали 9 сентября в Избербаше.