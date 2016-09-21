Посольство РФ: дипломаты занимаются семьей россиянки, у которой в Финляндии отобрали детей

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Российские дипломаты в Финляндии рассчитывают на оперативное урегулирование ситуации с детьми, отобранными у россиянки Виктории Медведевой. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Наталья Вежливцева.
"Консульский отдел посольства России в Финляндии занимается ситуацией, возникшей в семье проживающих в Финляндии граждан России Медведевых, с 5 сентября. Российские дипломаты поддерживают контакты с обоими родителями детей, временно взятых под надзор финской социальной службой. Им оказывается необходимое консульское содействие, они обеспечены квалифицированной юридической помощью", - отметила она.
По словам собеседницы агентства, "консульские сотрудники поддерживают контакт также с финской социальной службой, которая проводит проверку данного дела".
"Рассчитываем, что ситуация будет максимально оперативно урегулирована при приоритетном обеспечении прав детей", - подчеркнула она.
Финский правозащитник Йохан Бекман 20 сентября сообщил, что власти Финляндии изъяли троих детей у россиянки Виктории Медведевой в городе Сейнайоки. По его данным, младших двойняшек соцслужбы забрали из детского сада, а старшую девочку - из дома. Детей поместили в приют. По словам Бекмана, вся семья имеет российское гражданство, и серьезных оснований для изъятия детей не было.
Виктория Медведева в беседе с ТАСС также сообщила, что не знает причин, по которым соцслужбы отобрали у нее детей.
"Мне ничего не говорят. Отвечают, что проводят расследование. О перспективах вернуть детей пока ничего не известно", - сообщила Медведева, добавив, что ей позволяют видеться с детьми только три раза в неделю.
Женщина добавила, что на территории Финляндии она находится с 2011 года и имеет рабочую визу.