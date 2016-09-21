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Клименко прокомментировал сообщение СМИ о расшифровке интернет-трафика россиян

Общество
21 сентября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Советник президента по вопросам развития интернета, в частности, заявил, что государство имеет право доступа к данным граждан
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© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что государство имеет право расшифровывать интернет-трафик, технически это возможно. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума "Интернет + Финансы".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг намерены разработать механизмы дешифровки интернет-трафика российских пользователей для предотвращения потенциальных угроз, связанных с пропагандой терроризма через интернет.

Клименко уверен, что такого законопроекта пока нет. "За последние полтора года существования Института развития интернета (ИРИ) все, что касалось интернета, с нами согласовывалось", - подчеркнул он, отметив, что единственным исключением является антитеррористический "пакет Яровой", поскольку он был связан с безопасностью.

"Всегда лучше сначала смотреть документ. Я как человек государственный считаю, что государство имеет право доступа к данным граждан. Другой вопрос, как это будет оформлено процедурно - это пока непонятно", - сказал Клименко.

Он уверен, что с технической точки зрения никаких препятствий для дешифровки интернет-трафика нет. "Технически все, что можно запрограммировать, то всегда программируется. Это вопрос стоимости ресурса, объема процессоров и памяти данных", - пояснил советник президента РФ. "Если государство вдруг захочет, то мощности либо покупаются, либо арендуются", - отметил Клименко.

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Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
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Регулирование интернета в России Противодействие терроризму в России
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