СПбГУ вдвое улучшил показатель цитируемости в рейтинге THE

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет вдвое улучшил показатель цитируемости в ежегодном рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE World University Rankings 2016-2017), опубликованном в среду. При этом вуз остался в группе 401-500, в которой был в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"СПбГУ сохранил свои позиции в списке 980 ведущих университетов мира, улучшив показатели практически по всем основным критериям рейтинга", - сказали в пресс-службе.

По цитируемости вуз нарастил показатель до 34 баллов против 14,5 в прошлом. Немного подросли такие показатели как "Обучение" ("Teaching") и "Инвестиции со стороны промышленности" ("Industry income"), о повышении интереса к университету со стороны иностранных студентов и научных работников свидетельствует увеличение показателя интернационализации вуза ("International Outlook").

"Ставка в стратегии развития Санкт-Петербургского университета сделана не только на образовательные программы, но и на научные исследования мирового уровня, поскольку именно они оказывают серьезное влияние на все направления деятельности любого современного вуза и во многом определяют его состояние. Начиная с 2010 года, СПбГУ направляет значительные средства на развитие материально-технической базы для проведения исследований. Благодаря этому сегодня университет располагает Научным парком и уникальными информационными ресурсами, которые обеспечивают ученым, студентам и аспирантам условия для ведения научной работы на мировом уровне. Поэтому растет и качество работы нашего профессорско-преподавательского состава, а также научных работников", - отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев, комментируя показатели рейтинга.

Российское представительство в рейтинге в этом году выросло с 13 до 24 вузов, 16 из них - участники проекта 5-100. Среди 11 российских вузов, впервые попавших в рейтинг THE, наибольший прорыв совершили петербургский Университет ИТМО, занявший место в группе 351-400, и Высшая школа экономики, оказавшаяся в группе 401-500. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ, расположившись на 188 позиции рейтинга. Существенное продвижение также совершил Московский физико-технический институт, поднявшись за год более чем на 200 позиций, заняв место в группе 301-350.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье