Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СПбГУ вдвое улучшил показатель цитируемости в рейтинге THE

Общество
21 сентября, 23:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
По цитируемости вуз нарастил показатель до 34 баллов против 14,5 в прошлом, также выросли показатели "Обучение", "Инвестиции со стороны промышленности" и "Интернационализации вуза"
Материал из 1 страницы
Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета

Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета

© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет вдвое улучшил показатель цитируемости в ежегодном рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE World University Rankings 2016-2017), опубликованном в среду. При этом вуз остался в группе 401-500, в которой был в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Смотрите также
СПбГУ поднялся на семь строчек в рейтинге лучших бизнес-школ мира

"СПбГУ сохранил свои позиции в списке 980 ведущих университетов мира, улучшив показатели практически по всем основным критериям рейтинга", - сказали в пресс-службе.

По цитируемости вуз нарастил показатель до 34 баллов против 14,5 в прошлом. Немного подросли такие показатели как "Обучение" ("Teaching") и "Инвестиции со стороны промышленности" ("Industry income"), о повышении интереса к университету со стороны иностранных студентов и научных работников свидетельствует увеличение показателя интернационализации вуза ("International Outlook").

"Ставка в стратегии развития Санкт-Петербургского университета сделана не только на образовательные программы, но и на научные исследования мирового уровня, поскольку именно они оказывают серьезное влияние на все направления деятельности любого современного вуза и во многом определяют его состояние. Начиная с 2010 года, СПбГУ направляет значительные средства на развитие материально-технической базы для проведения исследований. Благодаря этому сегодня университет располагает Научным парком и уникальными информационными ресурсами, которые обеспечивают ученым, студентам и аспирантам условия для ведения научной работы на мировом уровне. Поэтому растет и качество работы нашего профессорско-преподавательского состава, а также научных работников", - отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев, комментируя показатели рейтинга.

Российское представительство в рейтинге в этом году выросло с 13 до 24 вузов, 16 из них - участники проекта 5-100. Среди 11 российских вузов, впервые попавших в рейтинг THE, наибольший прорыв совершили петербургский Университет ИТМО, занявший место в группе 351-400, и Высшая школа экономики, оказавшаяся в группе 401-500. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ, расположившись на 188 позиции рейтинга. Существенное продвижение также совершил Московский физико-технический институт, поднявшись за год более чем на 200 позиций, заняв место в группе 301-350.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье

Смотрите также

СПбГУ во второй раз вошел в топ-100 репутационного рейтинга университетов по версии THE
МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в сотню рейтинга самых престижных вузов мира
Число российских вузов в топ-200 мировых рейтингов выросло до десяти

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
3
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
4
СМИ: более 100 человек погибли в результате столкновений в ДРК
5
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
6
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама