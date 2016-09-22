Программа "5 - 100" помогла Самарскому университету войти в мировой рейтинг THE

САМАРА, 22 сентября./ТАСС/. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE, "Таймс хайер эдьюкейшн"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Вхождение Самарского университета в группу 801+ мирового рейтинга Times Higher Education отражает реальные процессы, которые последние несколько лет происходят в нашем университете. Благодаря участию в федеральной программе "5 - 100" (госпрограмма повышения конкурентоспособности отечественных вузов на международном рынке - прим. ТАСС) мы смогли более четко позиционировать себя в мировом научно-образовательном пространстве, более последовательно выстроить приоритеты, скорректировать свою стратегию и уверенно воплощать ее в жизнь", - прокомментировал ТАСС проректор Самарского университета Владимир Богатырев.

По его словам, ученые университета намного чаще стали публиковаться в изданиях, индексируемых международной базой данных Scopus, вуз активно привлекает иностранных студентов и преподавателей. Определенную роль в повышении узнаваемости университета в мире сыграло и состоявшееся в 2015 году объединение Самарского аэрокосмического и классического госуниверситетов в единый национальный исследовательский университет.

"Например, раньше и в России-то мало кто знал, что наш университет является одним из немногих университетов в мире, который обладает собственной группировкой космических аппаратов на околоземной орбите. Зато сейчас ученых нашего вуза уже приглашают принять участие в формировании космических программ других стран", - отметил Богатырев.

Последние три года Самарский университет последовательно улучшает свои позиции и в других ведущих международных рейтингах. В этом году самарский вуз поднялся сразу более чем на 30 позиций и вошел в число 110 лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии в рейтинге QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA). В этом же году университет в третий раз вошел и в число лучших вузов стран БРИКС в рейтинге QS University Rankings: BRICS. Вуз находится в группе университетов, занявших 151-200 места этого рейтинга.

В рейтинге вузов России агентства RAEX (Эксперт РА) за 2016 год Самарский университет занял 26-е место; в 2012 году вуз занимал в этом рейтинге только 35-ю позицию. В этом году вуз также вошел в число 15 лучших университетов России по востребованности выпускников работодателями и занял 18-е место по уровню научно-исследовательской активности. В Самарском университете обучается около 17 тысяч студентов из России, стран СНГ, Западной Европы, Южной Америки, Китая, Юго-Восточной Азии и Африки. Ведется подготовка специалистов по 110 основным образовательным программам, в том числе для ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, металлургической и других отраслей промышленности.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье