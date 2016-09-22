Петербургский Политех "просел" в рейтинге THE из-за смены методики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Смена методики подсчета в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE World University Rankings 2016-2017) повлияла на перемещение Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с 201-250-й позиции в прошлом году до 601-800-й позиции в нынешнем, считают в вузе.

"Все существенные колебания рейтинга связаны с изменениями в методике его подсчета", - сказал ТАСС директор Центра мониторинга науки и образования СПбПУ Юрий Клочков, комментируя результаты ежегодного рейтинга. При этом значимый для Политехнического университета показатель активности и взаимодействия с промышленностью поднялся на 50 позиций.

"Если говорить более конкретно, то изменена база, по которой рассчитывалась публикационная активность вуза. Так, в анализ были включены 500 тысяч книг, 300 тысяч из которых изданы в США. Неизвестно, какие именно труды вошли в анализ - монографии, труды по итогам симпозиумов или сборники коллективных конференций. Вероятнее всего, использованные научные труды не аффилированы к российским вузам", - сказал он.

Юрий Клочков отметил, что "в России в последние годы упало количество опубликованных монографий и книг". По словам эксперта, в рейтинге нынешнего года были выделены новые направления: "компьютерные науки" и "бизнес".

Российское представительство в рейтинге в этом году выросло с 13 до 24 вузов, 16 из них - участники проекта 5-100. Среди 11 российских вузов, впервые попавших в рейтинг THE, наибольший прорыв совершили петербургский Университет ИТМО, занявший место в группе 351-400, и Высшая школа экономики, оказавшаяся в группе 401-500. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ, расположившись на 188-й позиции рейтинга. Существенное продвижение также совершил Московский физико-технический институт, поднявшись за год более чем на 200 позиций, заняв место в группе 301-350.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье