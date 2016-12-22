В обновленный перечень войдут только учебники, апробированные в лучших школах

СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связиЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:25
Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple WatchЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:18
Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реваншСпорт 23 декабря, 1:13
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Происшествия 23 декабря, 1:00
"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 23 декабря, 0:57
Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложенаОбщество 23 декабря, 0:54
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава ШалевичаКультура 23 декабря, 0:44
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмомПолитика 23 декабря, 0:37
Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"Спорт 23 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый федеральный перечень учебников будет включать только пособия, прошедшие апробацию в лучших школах страны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
"Будет другой федеральный перечень учебников, которые должны быть написаны в соответствии с концепцией, содержанием ФГОСов (федеральных государственных образовательных стандартов - прим. ТАСС) и представлены после экспертизы на апробацию, то есть они должны пройти апробацию в школах, и только после этого они могут быть включены в федеральный перечень учебников", - сказала министр.
По ее словам, апробация учебников будет проводиться "в лучших школах нашей страны".
Ранее глава Минобрнауки заявляла о планах по сокращению числа линеек школьных учебников. По ее словам, на сегодняшний день в федеральном перечне - 1376 учебников.