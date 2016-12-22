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В обновленный перечень войдут только учебники, апробированные в лучших школах

Общество
22 декабря, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла о планах по сокращению числа линеек школьных учебников
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый федеральный перечень учебников будет включать только пособия, прошедшие апробацию в лучших школах страны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

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"Будет другой федеральный перечень учебников, которые должны быть написаны в соответствии с концепцией, содержанием ФГОСов (федеральных государственных образовательных стандартов - прим. ТАСС) и представлены после экспертизы на апробацию, то есть они должны пройти апробацию в школах, и только после этого они могут быть включены в федеральный перечень учебников", - сказала министр.

По ее словам, апробация учебников будет проводиться "в лучших школах нашей страны".

Ранее глава Минобрнауки заявляла о планах по сокращению числа линеек школьных учебников. По ее словам, на сегодняшний день в федеральном перечне - 1376 учебников.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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