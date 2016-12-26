Люди несут цветы к посольству РФ в Лондоне в память о жертвах катастрофы Ту-154

ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Множество букетов цветов несут к посольству РФ в Великобритании в память в людях, погибших в катастрофе самолета Ту-154 вблизи Сочи. Помимо цветов и записок со словами соболезнований люди приносят к зданию дипломатического представительства свечи.

"Спасибо вам за вашу поддержку и солидарность в связи с трагической гибелью людей с рейса Ту-154. Мы искренне ценим это", - говорится в сообщении, распространенном на странице посольства в социальной сети Twitter.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря около 05:40 по московскому времени. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ). В списке находившихся на борту значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в районе Сочи в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров. Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура.