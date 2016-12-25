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Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты

Политика
25 декабря, 22:27 дата обновления: 25 декабря, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ также призвала объединиться против людей, глумящихся над трагедией Ту-154
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© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Причины комментариев некоторых украинских политиков и общественных деятелей, выразивших "радость" в соцсетях в связи катастрофой самолета Ту-154, заключаются в том, что к власти в Киеве пришли националисты и радикалы. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее ряд украинских политиков позволили себе оскорбительные высказывания в соцсетях после авиакатастрофы в Сочи, которые вызвали резкую ответную реакцию. Захарова привела в качестве примера слова советника президента Украины Юрия Бирюкова, назвавшего в сети Facebook "парадоксальным парадоксом" то, что россияне "искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих" российской армии. Также он высказал желание принести к посольству РФ в Киеве "бутылочку "Боярышника".

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

"Это мы не понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!!, - указала официальный представитель МИД РФ, комментируя такое заявление. - Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами".

"Вот и все причины, - подчеркнула Захарова. - Их теперь понимаем не только мы".

Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров сегодня в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка.

Объединение усилий 

Захарова призвала на своей странице блокировать пользователей интернета, глумящихся над трагедией Ту-154. 

"Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови, - написала она. - Иначе не будет у либеральной идеи будущего. А оно должно быть! Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора".
Как подчеркнула дипломат, "либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодерством". "Не марайтесь об эту грязь", - сказала Захарова.

"Мы - страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила Доктор Лиза: надо уметь договариваться. И мы договоримся", - добавила она.

"А с теми, кто говорит "хорошо, что сдохли" договориться нельзя. Мертвые души не договороспособны", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

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