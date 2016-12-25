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Тело 11-го погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным морем поднято из воды

Происшествия
25 декабря, 20:40 UTC+3
Несмотря на наступление темноты, операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться круглосуточно, сообщили в Минобороны РФ
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Минобороны РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тело 11-го погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным морем поднято из воды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Тело 11-го погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным морем поднято из воды", - говорится в сообщении.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

Несмотря на наступление темноты, операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться круглосуточно, подчеркнули в оборонном ведомстве.

"С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме. На кораблях и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности", - отметили в Минобороны.

Подразделениями Южного военного округа проводится визуальный осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета. В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника.

"Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора... В ближайшее время в аэропорт Адлер прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами Tiger и Falcon, - говорится в сообщении.

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В район авиакатастрофы также направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского Географического Общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров также значатся Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Всего на борту находилось 92 человека.

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