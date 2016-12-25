Медведчук: скорбь украинцев о погибших на борту Ту-154 отражает близость народов

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Соболезнования граждан Украины в связи с катастрофой российского самолета в Черном море демонстрирует тщетность попыток посеять вражду между двумя народами. Такое мнение выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук в социальной сети Facebook, комментируя трагедию.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Киеве Олег Гришин сообщил ТАСС о том, что киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в районе Сочи, принося цветы и свечи к зданию дипломатического представительства России в украинской столице.

В то же время на Украине далеко не все общественные и политические деятели, а также журналисты соболезнуют в связи с трагедией, а некоторые из них в социальных сетях выражают даже "радость" в связи с произошедшим. Аргументируется она, главным образом, наличием конфликта на востоке Украины, а также несогласием с действиями РФ в Сирии. Особенно "отличились" злорадными комментариями, например, мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов, написавший, что погибшие российские артисты "теперь вынуждены давать концерты чертям в аду", и советник президента Украины Юрий Бирюков, заявивший, что после того, как "грохнулся самолет МО РФ... появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника".

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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