Бумажный пакет или лекарства: как справиться с паникой в самолете

25 декабря самолет Ту-154 Министерства обороны, на борту которого было 92 человека, разбился у берега Сочи вскоре после вылета. Среди пассажиров были артисты Ансамбля имени Александрова, российские журналисты и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

После подобных происшествий в обществе возникают дискуссии, насколько безопасны перелеты на самолете. Мы поговорили с психологами, чтобы понять, будут ли россияне массово отказываться от билетов на самолеты и что делать, если в аэропорту или на борту самолета у вас началась паническая атака.

Грозит ли россиянам рост аэрофобии?

После резонансных катастроф тревожность в обществе резко повышается, уверен психиатр-криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов. Тем не менее массовый отказ от полетов маловероятен. Хотя, по словам эксперта, в его жизни был подобный случай.

Я был в командировке в Новороссийске… и должен был срочно вернуться в Москву… Бегу в кассу: "Мне надо срочно билет". Мне говорят: "Выбирайте". Я спрашиваю: "Как? Сезон, а места есть?" Оказалось, вчера при посадке самолет разбился. Все билеты сдали. В итоге в самолете нас было шесть человек Михаил Виноградов

Пилот, авиационный психолог и основатель центра "Летаем без страха" Алексей Герваш добавляет, что связи между авиационными происшествиями и ростом количества людей, страдающих аэрофобией, нет. Аэрофобия — психическое расстройство. Если человек предрасположен к аэрофобии, катализатором может стать любое событие, авиакатастрофа, рассказ о ней или даже сон. Те, кто не подвержен этому расстройству, не заболеют.

Мы все проезжаем на машине ДТП, иногда даже со смертельным исходом. Мы же не говорим: все, после этого я в машину не сяду. Мы просто едем дальше Алексей Герваш

Статистика По данным опроса ВЦИОМ (февраль 2015 года), около 8% россиян не летают на самолетах, так как страдают аэрофобией.

Согласно другому опросу ВЦИОМ (май 2012 года), лишь 26% россиян считают самолеты безопасным видом транспорта. Этот же опрос показал, что самыми безопасными опрошенные признавали поезда дальнего следования (58%) и трамваи (53%), а самым опасным — речной и морской транспорт (19%) и маршрутки (16%).

По различным оценкам, в мире боятся летать от 30% до 50% людей.

По данным Михаила Виноградова, обычно до 6% людей, приехавших в аэропорт, сдают билеты из-за страха перелета.

Почему люди боятся летать

По словам Виноградова, среди страдающих аэрофобией есть много просто тревожно-мнительных людей. Никаких реальных авиакатастроф с ними не происходило, но они смотрят телевизор и переносят негативные новости на себя.

Те, с кем действительно произошли трагедии, являются более сложным контингентом больных. "Я знаю людей, которые вынуждены по служебным делам летать в другие города. Они категорически отказываются пользоваться самолетом и ездят только поездом, хотя это часто отнимает значительно больше времени", — добавляет психиатр.

Эксперт отмечает, что поезд зачастую вызывает больше доверия, чем машины. "Автомобилями многие из них тоже побаиваются ездить. Возможно, это связано с тем, что в поезде ответственность лежит на других людях", — говорит он.

Самолет — самый безопасный транспорт

Согласно отчету Международной организации гражданской авиации (ICAO), в 2015 году в мире инциденты с авиацией общего назначения привели к гибели 474 человек. Для сравнения: согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно гибнут в ДТП более 1,2 млн человек.

Таким образом, вероятность погибнуть в авиакатастрофе в России почти в 76 раз меньше, чем погибнуть в ДТП, и почти в семь раз меньше, чем получить смертельную травму на производстве.

Год, чтобы вернуться в норму

После катастроф панические атаки могут преследовать некоторых людей еще около года, отмечает Виноградов. "Обычно — это уже проверено веками — всякая беда, всякое горе переживается год. К концу этого периода меняется психология. И идет не трагическая, а общечеловеческая реакция переживания и памяти и осознание, что необходимо заново начинать жить", — поясняет психиатр.

Эксперт добавляет, что часть людей ищут выход из своей трагедии в том, что начинают помогать другим людям, например открывают фонды помощи или проводят благотворительные акции. "Отдавая людям свою помощь, энергию, они постепенно — раньше, чем через год, — начинают жить более-менее спокойно", — добавляет Виноградов.

Что делать, если началась паническая атака?

Самый распространенный способ снятия напряжения — алкоголь — специалисты настоятельно не рекомендуют. "Алкоголь очень плохой советчик, потому что меняет вегетативные реакции и потом всегда наступает похмелье", — отмечает Михаил Виноградов.

Если вы знаете, что подвержены паническим атакам, обратитесь заранее к врачу. Он выпишет вам препараты, снимающие напряженность, тревогу и страх.

Если приступ паники случился неожиданно, Виноградов советует обратиться в медпункт в аэропорту (или к бортпроводнику, если вы уже в самолете). Врач даст необходимое лекарство.

По словам Алексея Герваша, в случае панической атаки человеку может помочь медленное дыхание в бумажный пакет. Дышать нужно около двух минут. Повышение уровня углекислого газа в крови уменьшит возбудимость и "успокоит" мозг.

Материал подготовлен при участии "ТАСС-Досье"