Фанаты "Звёздных войн" вышли со световыми мечами в память о Кэрри Фишер

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В Калифорнии поклонники Кэрри Фишер, сыгравшей в киноэпопеи "Звездные войны" (Star Wars) принцессу Лею, вышли со световыми мечами на акцию памяти, посвященною актрисе.
Фанаты собрались в городке Диснея, который находится в Анахайме (штат Калифорния), взяв с собой игрушечные световые мечи джедаев.
Поклонники также сделали для Фишер звезду славы. Собравшиеся были очень удивлены, что на Голливудском бульваре у актрисы нет своего символа.
"Я потрясен, что у нее еще нет звезды. Но я нисколько не удивлен, что поклонник сделали ее сами, - сказал один из жителей Санта-Барбары.
На созданной фанатами звезде написано "Кэрри Фишер. Да прибудет с тобой сила. Всегда есть надежда" (фраза является отсылкой к самому первому эпизоду киносаги).
Carrie Fishers Vigil Was Heartbreaking But Also Comforting. Rest Well Angel ♡#RIPCarrieFisher pic.twitter.com/isLHW1TeCw— Maci ♡ (@Wtfmaci) 29 декабря 2016 г.
Голливудская актриса Кэрри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа.
В уходящем году 84-летняя Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.