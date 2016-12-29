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Фанаты "Звёздных войн" вышли со световыми мечами в память о Кэрри Фишер

Общество
29 декабря, 11:52 UTC+3
Поклонники актрисы, сыгравшей принцессу Лею в "Звездных войнах" также создали для нее звезду славы
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В Калифорнии поклонники Кэрри Фишер, сыгравшей в киноэпопеи "Звездные войны" (Star Wars) принцессу  Лею, вышли со световыми мечами на акцию памяти, посвященною актрисе.

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Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер

Фанаты собрались в городке Диснея, который находится в Анахайме (штат Калифорния),  взяв с собой игрушечные световые мечи джедаев. 

Поклонники также сделали для Фишер звезду славы.  Собравшиеся были очень удивлены, что на Голливудском бульваре у актрисы нет своего символа.

"Я потрясен, что у нее еще нет звезды. Но я нисколько не удивлен, что поклонник сделали ее сами, - сказал один из жителей Санта-Барбары.  

На созданной фанатами звезде написано "Кэрри Фишер. Да прибудет с тобой сила. Всегда есть надежда" (фраза является отсылкой к самому первому эпизоду киносаги).

Голливудская актриса Кэрри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа.

В уходящем году 84-летняя Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

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