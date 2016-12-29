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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта

Общество
29 декабря, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
На ней установлены новые эскалаторы, которые будут работать на 30% эффективнее прежних
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Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
© Артем Коротаев/ТАСС
©  Артем Коротаев/ТАСС
©  Артем Коротаев/ТАСС
©  Артем Коротаев/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
© Артем Коротаев/ТАСС
©  Артем Коротаев/ТАСС
©  Артем Коротаев/ТАСС
©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новые эскалаторы, установленные на станции метро "Фрунзенская" Сокольнической линии московского метро, будут работать на 30% эффективнее, чем прежние. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра станции.

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"Фрунзенская" была построена 59 лет назад, за это время ни разу эскалаторы не менялись, конечно, это все уже морально и физически устарело. Мы принимали тяжелое решение по временному закрытию станции, в сутки на вход здесь проходит около 49 тыс. пассажиров - это одна из самых напряженных станций. В короткие сроки были проведены и ремонт и реставрация, замена инженерного оборудования, а, самое главное, эскалаторов. Вместо трех старых эскалаторов были установлены четыре новейших: производительность этих эскалаторов на 30% выше, чем предыдущих, надеюсь, будут служить еще 50 лет без замены", - сказал Собянин.

По словам мэра столицы, в настоящий момент в Москве проводится масштабная модернизация метро. "Проводятся работы по ремонту инженерного оборудования, платформ, вестибюлей, подземных переходов, и особое внимание уделяется тем станциям, которые построены более 50 лет тому назад. В Москве еще осталось семь станций, на которых эскалаторы служат более 50 лет, я надеюсь, что в ближайшие годы они также будут заменены", - добавил Собянин.

Мэр поблагодарил метростроителей, реставраторов и все городские службы, которые принимали участие в работах, и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Как пояснил начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов, станция для пассажиров откроется в 12:00 мск.

Реконструкция

Станция "Фрунзенская" была закрыта 2 января 2016 года на ремонт для замены эскалаторов, которые выработали свой срок. Вместо трехленточного эскалатора за счет более узких балюстрад был установлен эскалатор с четырьмя лентами, что позволило повысить пропускную способность станции. Также проведены работы по замене керамической плитки на путевых стенах, отреставрированы другие детали убранства станции, заменены турникеты, обновлен кассовый зал.

Первоначально планировалось, что ремонт займет 14 месяцев, однако работы были завершены досрочно. Согласно данным портала госзакупок, стоимость работ на станции составила 520,53 млн рублей.

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На время закрытия станции столичные власти запустили бесплатный маршрут "М" - от станции метро "Парк культуры" до улицы Хамовнический Вал. Подобные ремонты, сопровождавшиеся длительным закрытием станций, в последние годы проводились на "Бауманской" (2015), "Электрозаводской" (2007-2008) и "Семеновской" (2005-2006). В 2017 году на годичный ремонт будет закрыта станция "Рижская".

История

Решение о продлении Сокольнической линии на юго-запад от станции "Парк культуры", которая с 1935 года являлась конечной, было принято в 1953 году. Новый участок связал центр города с комплексом Московского государственного университета на Ленинских (ныне Воробьевых) горах. Открытие трех новых станций, "Фрунзенской", "Спортивной" и "Университет", состоялось 1 мая 1957 года. Еще одна станция, "Ленинские горы" (ныне - "Воробьевы горы"), открылась 12 января 1959 года.

Свое название "Фрунзенская" получила в честь советского военачальника Михаила Фрунзе (1885-1925), имя которого носили расположенные поблизости улицы и набережная.

Станция была выстроена по проекту Юрия Зенкевича, Римидалва Погребного, Надежды Быковой, Ивана Таранова.

О станции

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"Фрунзенская" - трехсводчатая станция глубокого заложения (42 м) с пилонами. Имеет один выход в город - на переулок Хользунова рядом с его пересечением с Комсомольским проспектом. Первоначально станция имела отдельный вестибюль, похожий на южный выход станции метро "Спортивная", однако в 1984 году он был частично демонтирован и встроен в новый Московский дворец молодежи. При этом были частично сохранены интерьеры вестибюля: в частности, круглый зал с линией турникетов и эскалаторами.

Ежедневный пассажиропоток на станции - 49 тыс. человек; утром и вечером в будни в 2015 году он доходил до 9,5 тыс. пассажиров в час.

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