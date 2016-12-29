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Роструд готов помочь в трудоустройстве членам семей погибших при катастрофе ТУ-154

Общество
29 декабря, 12:59 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По линии Фонда социального страхования выплаты начнутся уже 29 декабря, сообщил лава службы Всеволод Вуколов
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роструд поможет семья погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в трудоустройстве и оформлении детей в детсад, заявил на брифинг в ТАСС глава службы Всеволод Вуколов.

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"Мы сегодня ориентируем руководителей регионов на то, чтобы разобраться, поговорить с каждой семьей, посмотреть, может быть будут приняты меры какие-то дополнительные для трудоустройства членов семьи, помощи в обучении, устройстве детей в детстве сады и другие виды социальной помощи", - сказал Вуколов.

По его словам, все акты о групповом несчастном случае для выплат переданы в Фонд социального страхования.

"По линии ФСС выплаты начнутся уже сегодня", - сказал Вуколов.

По данным Роструда, штаб по оказанию консультационный помощи родственникам расположен по адресу: Москва, Земледельческий переулок, д. 20. Здесь же принимаются документы для осуществления выплат по утраты кормильца.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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