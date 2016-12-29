Главный нарколог России посоветовал в новогоднюю ночь пить меньше

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн посоветовал россиянам меньше пить спиртного в новогоднюю ночь и не употреблять его на следующее после праздника утро. Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Очень простые советы: пить как можно меньше и как можно реже. И всегда помнить, что ночью организм спит, ферментативная система спит, и любой алкоголь, который принят в ночное время, начиная после 10, а может быть после 9 часов вечера, не полностью перерабатывается", - сказал Брюн.
Он напомнил, что состояние опьянения проходит довольно быстро, а яд от алкоголя в организме совершенно здорового человека будет держаться еще около трех дней, а у больных алкоголизмом людей - до трех недель.
Брюн подчеркнул, что "поправлять" здоровье с утра в состоянии похмелья не стоит, поскольку алкоголь еще не вывелся из организма. А для того, чтобы побыстрее избавиться от признаков отравления организма алкоголем, лучше принимать препараты на основе янтарной кислоты, а не аспирин, который наносит ущерб слизистой желудка.
Брюн также сообщил, что за последние три года сократилось количество обращений за наркологической помощью после новогодних и майских праздников.
"Есть хороший косвенный показатель, что последние три года после больших праздников - январских или майских - обращения за наркологической помощью упали почти в три раза", - сказал он.
Ранее Евгений Брюн заявил о необходимости расширить программу тестирования на алкогольную зависимость и злоупотребление алкоголем в трудовых коллективах. В качестве примера он привел пилотный проект на "Новолипецком металлургическом заводе", где потенциальные рабочие проходят тест на злоупотребление алкогольной продукцией.