Самолет из Дубая прибыл в Екатеринбург после экстренной посадки в Челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, после экстренной посадки в Челябинске прибыл в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло международного аэропорта Кольцово.
Ранее ТАСС сообщал, что лайнер попал в снежную бурю и экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Пострадавших нет.