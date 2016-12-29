Самолет из Дубая прибыл в Екатеринбург после экстренной посадки в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, после экстренной посадки в Челябинске прибыл в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло международного аэропорта Кольцово.

Ранее ТАСС сообщал, что лайнер попал в снежную бурю и экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Пострадавших нет.