В аэропортах Москвы отменено более 30 рейсов, еще 40 задержаны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. 33 авиарейса отменены и еще 45 задержаны в аэропортах Московского региона. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".

По состоянию на 18:15 мск, в аэропорту Домодедово отменены шесть рейсов, еще 31 будет выполнен с опозданием. В Шереметьеве отменены 27 рейсов, еще 14 рейсов задержаны.

В Москве сейчас минус четыре градуса, идет небольшой снег. В ближайшие часы, по данным МЧС, ожидается метель и усиление ветра.