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Минкультуры обсуждает с РПЦ вопрос передачи объектов "Херсонеса Таврического"

Общество
23 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Первый замминистра культуры Владимир Аристархов назвал вопрос о передаче объектов музея-заповедника "дискуссионным"
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ взаимодействует с Русской православной церковью (РПЦ) по вопросу передачи Церкви объектов государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

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"Мы взаимодействуем с Церковью по этому вопросу, работаем с владыкой Тихоном, которому поручено заниматься этим вопросом", - заявил Аристархов. Он добавил, что государство должно предоставить музею "адекватную замену этим помещениям", однако сейчас этот вопрос "даже не поднимался еще".

Первый замминистра отметил, что вопрос передачи "дискуссионный". "По закону, мы обязаны отдавать Церкви имущество, которое было ранее церковным. Это, безусловно, ранее церковное имущество. Вопрос о целесообразности данного объекта - дискуссионный, требуется обсуждение с Церковью, музейным сообществом и нашим министерством", - заключил Аристархов.

Ранее севастопольский телеканал НТС сообщил, что Крымская епархия РПЦ просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Передача Исаакия - опыт Санкт-Петербурга

В конце декабря прошлого года власти Санкт-Петербурга распорядились передать Исаакиевский собор Московскому патриархату Русской православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Исаакиевский собор с 1928 года является музеем, находится под охраной на федеральном уровне, входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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Как ранее сообщил ТАСС, это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности и нашло как активных сторонников, так и противников. Инициативная группа противников передачи намерена обжаловать решение властей через суд, а также инициировать референдум по этому вопросу. Также в интернете продолжается сбор подписей под петицией против решения о передаче. Под документом, созданным еще в июле 2015 года, когда появилась первая информация о возможной передаче, на сегодняшний день уже поставили подписи почти 200 тыс. человек.

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