Родители изъятых в Зеленограде приемных детей оспорят в суде лишение их опекунства

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Родители приемных детей, изъятых в Зеленограде, оспорят в суде лишение их опекунства из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
"Наш юрист Анна Фомина получила пачку распоряжений об отстранении Светланы и Михаила от исполнения опекунских обязанностей на детей, которые находились в семье под опекой. Наконец-то! Теперь имеем возможность подготовить необходимые обращения в суд", - сказал адвокат Иван Павлов.
Кроме того, по его словам, органы опеки разрешили матери встретиться с двумя детьми, которые находятся в приюте. Адвокат отметил, что по его данным, в приюте детей семьи Дель не выводят на прогулки.
"Все другие дети гуляют, а малышей Светы не пускают на свежий воздух - боятся, что они увидят мать. Мы подали жалобу в органы опеки. Право на прогулки ведь есть даже у арестантов", - сказал Павлов.
Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.
Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, при этом отец отвергает все обвинения.