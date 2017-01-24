Двое изъятых в Зеленограде детей будут жить под опекой бабушки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Двое усыновленных детей, изъятых из многодетной семьи Светланы Дель в Зеленограде, будут жить у бабушки в Петербурге. Об этом во вторник журналистам сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова в пресс-центре регионального информационного центра ТАСС.

"Два ребенка будут жить в Петербурге у бабушки - мамы Светланы, это усыновленные дети. Одна из девочек, которая приезжала на лето к бабушке, то есть они постоянно общаются, в процессе разговора с психологом изъявила желание проживать у бабушки. Поэтому здесь было оформлено разрешение на опеку, будет установлена предварительная опека. Речь идет еще об одном мальчике, он пока находится в больнице", - сказала Агапитова.

По ее словам, дети в ближайшее время будут переданы бабушке и приедут в Петербург. Омбудсмен также отметила, что матери необходимо подавать исковое заявление о признании недействительным расторжение договора об опеке в отношении восьми детей, чтобы в процессе судебных разбирательств была возможность провести серьезную психолого-педагогическую экспертизу и выявить детско-родительские взаимоотношения. Ранее Агапитова по собственной инициативе запросила все документы по усыновлению детей данной семьей в Петербурге и вместе с заявлениями проживающих в городе старших дочерей отправила в Москву.

Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката сообщил, что одного из приемных детей, изъятых в Зеленограде, вернули матери и бабушке. Накануне адвокат также рассказал, что один из детей госпитализирован с высокой температурой.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило ранее уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, при этом отец отвергает все обвинения.