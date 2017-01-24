Одного из приемных детей, изъятых в Зеленограде, вернули матери и бабушке

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жительница Зеленограда Светлана Дель забрала из приюта одного из 10 ранее изъятых у нее органами опеки приемных детей. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.
"Только что Светлана вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровождении юриста Анны Фоминой забрали из приюта шестилетнюю дочь", - сказал адвокат, отметив, что они намерены добиться возвращения в семью всех изъятых детей.
Накануне адвокат также рассказал, что один из детей госпитализирован с высокой температурой.
Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.
Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило ранее уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, при этом отец отвергает все обвинения.